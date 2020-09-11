Главные новости дня: 10 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 сентября.
Журналист Николо Скира: Игуаин расторг контракт с "Ювентусом".
Выяснилось, когда пройду выборы президента "Барселоны".
Агент Миранчука рассказал, на сколько может вырасти трансферная стоимость игрока.
"Антальяспор" рассматривает возможность аренды защитника "Спартака" Кутепова.
"Манчестер Сити" готов купить Кулибали за 75 млн евро. Клуб ждет ответа от "Наполи".
Ал. Миранчук рассказал, почему решил покинуть "Локомотив".
Миранчук рассказал, кто из игроков "Ювентуса" звал его в команду.
Наставник "Динамо" не согласился с Геннадием Орловым, назвавшим динамовцев костоломам.
Месси стал лучшим игроком FIFA 21. Роналду и Левандовски вошли в топ-3.
"Локомотив" предложил за хавбека "Рубина" Хвичу 15 млн евро, "Краснодар" - 10 млн.
Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 10 сентября
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Пьянич прибыл в расположение "Барселоны"
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Журналист Николо Скира: Игуаин расторг контракт с "Ювентусом"
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Суарес может продолжить карьеру в "Атлетико"
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Выяснилось, когда пройду выборы президента "Барселоны"
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Агент Миранчука рассказал, на сколько может вырасти трансферная стоимость игрока
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"Антальяспор" рассматривает возможность аренды защитника "Спартака" Кутепова
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Экс-тренер "Спартака" Каррера дал напутствия хавбеку Алексею Миранчуку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18