Главные новости дня: 10 сентября

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Главные новости дня: 10 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 10 сентября.

Журналист Николо Скира: Игуаин расторг контракт с "Ювентусом".

Выяснилось, когда пройду выборы президента "Барселоны".

Агент Миранчука рассказал, на сколько может вырасти трансферная стоимость игрока.

"Антальяспор" рассматривает возможность аренды защитника "Спартака" Кутепова.

"Манчестер Сити" готов купить Кулибали за 75 млн евро. Клуб ждет ответа от "Наполи".

Ал. Миранчук рассказал, почему решил покинуть "Локомотив".

Миранчук рассказал, кто из игроков "Ювентуса" звал его в команду.

Наставник "Динамо" не согласился с Геннадием Орловым, назвавшим динамовцев костоломам.

Месси стал лучшим игроком FIFA 21. Роналду и Левандовски вошли в топ-3.

"Локомотив" предложил за хавбека "Рубина" Хвичу 15 млн евро, "Краснодар" - 10 млн.

Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому".

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал менеджером клуба

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета стал менеджером клуба

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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