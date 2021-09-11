Главные новости дня: 10 сентября

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Главные новости дня: 10 сентября

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 сентября.

В матче любительского чемпионата России в Иркутске футболисты избили арбитра.

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ. Журналист Василий Уткин ярко отреагировал.

Аргентина в квалификации ЧМ-2022 разгромила Боливию, а Лионель Месси побил рекорды Пеле и Луиса Суареса.

Нападающий "Барселоны" Ансумане Фати может покинуть каталонский клуб и перейти в "Манчестер Сити".

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос пока не готов вернуться на поле.

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Федерико Черубини рассказал об уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

"Реал" нацелился на полузащитников Юри Тилеманса из "Лестер Сити" и Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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