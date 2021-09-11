Главные новости дня: 10 сентября

Фото: твиттер сборной Аргентины/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 сентября.

В матче любительского чемпионата России в Иркутске футболисты избили арбитра.

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался против отмены лимита на легионеров в РПЛ. Журналист Василий Уткин ярко отреагировал.

Аргентина в квалификации ЧМ-2022 разгромила Боливию, а Лионель Месси побил рекорды Пеле и Луиса Суареса.

Нападающий "Барселоны" Ансумане Фати может покинуть каталонский клуб и перейти в "Манчестер Сити".

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос пока не готов вернуться на поле.

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Федерико Черубини рассказал об уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

"Реал" нацелился на полузащитников Юри Тилеманса из "Лестер Сити" и Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

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