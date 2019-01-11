Главные новости дня: 10 января

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Главные новости дня: 10 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные события в мире футбола, которые произошли в четверг, 10 января.

В Испании состоялись еще три первых матча 1/8 финала Кубка Испании.

"Леванте" сотворил настоящую сенсацию, обыграв "Барселону", которая, впрочем, играла без группы основных футболистов.

Отчет о матче "Леванте" - "Барселона"

В других матчах "Севилья" победила "Атлетик", "Бетис" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью.

"Челси" отказался от покупок Николо Бареллы и Гонсало Игуаина, сосредоточившись на трансфере полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

ЦСКА объявил о продлении контракта с уругвайцем Абелем Эрнандесом.

"Бавария" пытается перехватить полузащитника Адриана Рабьо у "Барселоны".

"Барселона" намерена арендовать нападающего "Челси" Альваро Морату.

"Зенит" заинтересовался хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном.

Криштиану Роналду собирается подать в суд на девушку, которая назвала его "психопатом". При этом полиция намерена взять образец ДНК у Роналду, чтобы проверить его в деле об изнасиловании.

"Барселона" вновь хочет купить полузащитника "Челси" Виллиана.

"Реал" намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно и начал переговоры о покупке нападающего "Дженоа" Кшиштофа Пентека.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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"Сила" ротации: "Барселона" уступает "Леванте" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Сила" ротации: "Барселона" уступает "Леванте" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
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