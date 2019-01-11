Главные новости дня: 10 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные события в мире футбола, которые произошли в четверг, 10 января.

В Испании состоялись еще три первых матча 1/8 финала Кубка Испании.

"Леванте" сотворил настоящую сенсацию, обыграв "Барселону", которая, впрочем, играла без группы основных футболистов.

Отчет о матче "Леванте" - "Барселона"

В других матчах "Севилья" победила "Атлетик", "Бетис" и "Реал Сосьедад" сыграли вничью.

"Челси" отказался от покупок Николо Бареллы и Гонсало Игуаина, сосредоточившись на трансфере полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

ЦСКА объявил о продлении контракта с уругвайцем Абелем Эрнандесом.

"Бавария" пытается перехватить полузащитника Адриана Рабьо у "Барселоны".

"Барселона" намерена арендовать нападающего "Челси" Альваро Морату.

"Зенит" заинтересовался хавбеком "Арсенала" Генрихом Мхитаряном.

Криштиану Роналду собирается подать в суд на девушку, которая назвала его "психопатом". При этом полиция намерена взять образец ДНК у Роналду, чтобы проверить его в деле об изнасиловании.

"Барселона" вновь хочет купить полузащитника "Челси" Виллиана.

"Реал" намерен усилить атаку в зимнее трансферное окно и начал переговоры о покупке нападающего "Дженоа" Кшиштофа Пентека.

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