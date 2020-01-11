Главные новости дня: 10 января

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Главные новости дня: 10 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 января.

"Ювентус" предложит Доннарумме пятилетний контракт.

Суарес, вероятно, выбыл на несколько недель из-за травмы.

Гендиректор "Аль-Садда" прокомментировал информацию о переговорах "Барселоны" с Хави.

Слуцкий рассказал, почему пригласил Тарасова в "Рубин".

Вальверде согласовал свой уход из "Барселоны".

Адвокат подтвердил интерес "Фейеноорда" к Кокорину.

Лодыгин покинул "Газиантеп" спустя полгода после перехода.

"Динамо" выбирает между Комличенко и Соболевым.

ЦСКА отдал в аренду португальскому клубу форварда Нисимуру.

Клопп - лучший тренер АПЛ в декабре.

Впервые с 1998 года "Барселона" проиграла, ведя в счёте за 10 минут до конца матча.

"Милан" определился с новым тренером на следующий сезон.

Месси с огромным отрывом лидирует в бомбардирской гонке Суперкубка Испании.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 58
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
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