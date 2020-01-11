Главные новости дня: 10 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 10 января.

"Ювентус" предложит Доннарумме пятилетний контракт.

Суарес, вероятно, выбыл на несколько недель из-за травмы.

Гендиректор "Аль-Садда" прокомментировал информацию о переговорах "Барселоны" с Хави.

Слуцкий рассказал, почему пригласил Тарасова в "Рубин".

Вальверде согласовал свой уход из "Барселоны".

Адвокат подтвердил интерес "Фейеноорда" к Кокорину.

Лодыгин покинул "Газиантеп" спустя полгода после перехода.

"Динамо" выбирает между Комличенко и Соболевым.

ЦСКА отдал в аренду португальскому клубу форварда Нисимуру.

Клопп - лучший тренер АПЛ в декабре.

Впервые с 1998 года "Барселона" проиграла, ведя в счёте за 10 минут до конца матча.

"Милан" определился с новым тренером на следующий сезон.

Месси с огромным отрывом лидирует в бомбардирской гонке Суперкубка Испании.

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