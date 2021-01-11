Главные новости дня: 10 января

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Главные новости дня: 10 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 января.

Романцев рассказал о несостоявшемся переходе Титова в "Баварию".

Холанд установил рекорд Бундеслиги.

"Милан" повторил рекорд "Интера" 70-летней давности.

Промес хочет вернуться в "Спартак".

Полузащитник "Шахтера" бесплатно перейдет в "Аталанту".

"Спартак" продлил контракты с двумя ветеранами команды.

Хавбек "Вест Хэма" отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".

Линекер высмеял изменение в количестве голов Пеле.

Ракицкий вернулся в Украину.

"Лидс" был выбит из Кубка Англии клубом 4 дивизиона.

Витсель в матче с "Лейпцигом" порвал ахилл.

"Реал" из-за погоды не вернется в Мадрид и сразу полетит на матч Суперкубка.

ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом.

Все результаты 15 тура Бундеслиги.

Арбитр Майкл Оливер признался, что должен был удалить Пикфорда за травму ван Дейку.

Агуэро признался, что жалеет о покупке Lamborghini.

Роналду повторил абсолютный мировой рекорд.

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Роналду повторил абсолютный мировой рекорд

Роналду повторил абсолютный мировой рекорд

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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