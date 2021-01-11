Главные новости дня: 10 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 января.

Романцев рассказал о несостоявшемся переходе Титова в "Баварию".

Холанд установил рекорд Бундеслиги.

"Милан" повторил рекорд "Интера" 70-летней давности.

Промес хочет вернуться в "Спартак".

Полузащитник "Шахтера" бесплатно перейдет в "Аталанту".

"Спартак" продлил контракты с двумя ветеранами команды.

Хавбек "Вест Хэма" отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".

Линекер высмеял изменение в количестве голов Пеле.

Ракицкий вернулся в Украину.

"Лидс" был выбит из Кубка Англии клубом 4 дивизиона.

Витсель в матче с "Лейпцигом" порвал ахилл.

"Реал" из-за погоды не вернется в Мадрид и сразу полетит на матч Суперкубка.

ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом.

Все результаты 15 тура Бундеслиги.

Арбитр Майкл Оливер признался, что должен был удалить Пикфорда за травму ван Дейку.

Агуэро признался, что жалеет о покупке Lamborghini.

Роналду повторил абсолютный мировой рекорд.