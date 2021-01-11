Главные новости дня: 10 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 10 января.
Романцев рассказал о несостоявшемся переходе Титова в "Баварию".
Холанд установил рекорд Бундеслиги.
"Милан" повторил рекорд "Интера" 70-летней давности.
Промес хочет вернуться в "Спартак".
Полузащитник "Шахтера" бесплатно перейдет в "Аталанту".
"Спартак" продлил контракты с двумя ветеранами команды.
Хавбек "Вест Хэма" отказался переходить в "Манчестер Юнайтед".
Линекер высмеял изменение в количестве голов Пеле.
Ракицкий вернулся в Украину.
"Лидс" был выбит из Кубка Англии клубом 4 дивизиона.
Витсель в матче с "Лейпцигом" порвал ахилл.
"Реал" из-за погоды не вернется в Мадрид и сразу полетит на матч Суперкубка.
ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом.
Все результаты 15 тура Бундеслиги.
Арбитр Майкл Оливер признался, что должен был удалить Пикфорда за травму ван Дейку.
Агуэро признался, что жалеет о покупке Lamborghini.
Роналду повторил абсолютный мировой рекорд.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
Арбитр Майкл Оливер признался, что должен был удалить Пикфорда за травму ван Дейку
-
ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом
-
"Реал" из-за погоды не вернется в Мадрид и сразу полетит на матч Суперкубка
-
Витсель в матче с "Лейпцигом" порвал ахилл
-
Ракицкий вернулся в Украину
Лента новостей
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Главные новости дня: 10 января
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Фрэнк Лэмпард не считает "Челси" топ-клубом
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Дибала и Маккенни получили травмы в матче с "Сассуоло"
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2
Роналду повторил абсолютный мировой рекорд
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Карл-Хайнц Румменигге об игре Киммиха: "Хочется иметь 2 Киммиха в команде"
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"Валенсия" Черешыва в гостях минимально обыграла "Вальядолид"
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"Ювентус" дома победил "Сассуоло"
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Холанд прокомментировал победу над "РБ Лейпциг"
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Бербатов о Лингарде: "Пора уходить из "Манчестер Юнайтед""
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Бундеслига показала топ-10 автоголов 2020 года
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Гвардиола прокомментировал итоги матча Кубка Англии
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"Реал" отправил с "Сантьяго Бернабеу" технику на расчистку Мадрида от снега
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1
Агуэро признался, что жалеет о покупке Lamborghini
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Гаттузо о "Наполи": "Нельзя всегда быть Брэдом Питтом, хочу иногда видеть злобу"
-
Орлов высказался о Федоре Смолове
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1
Арбитр Майкл Оливер признался, что должен был удалить Пикфорда за травму ван Дейку
-
Долгожданная победа "Шальке", "Бавария" терпит поражение: все результаты 15 тура Бундеслиги
-
"Тоттенхэм" разгромил клуб из 8 лиги Англии
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ESPN посчитал количество обводок в Ла Лиге с 2010 года. Месси лидер с огромным отрывом
-
Фонсека прокомментировал ничейный результат с "Интером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18