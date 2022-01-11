Главные новости дня: 10 января

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Главные новости дня: 10 января

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 10 января.

 "Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.

"Манчестер Юнайтед" победил "Астон Виллу" в Кубке Англии.

Стали известны все пары участников в 1/16 финала Кубка Англии.

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев перешел в "Зенит".

"Барселона" объявила о продлении контракта с защитником Самюэлем Умтити.

Все результаты 20-го тура чемпионата Испании.

На Кубке Африки состоялись четыре матча 1-го тура группового этапа.

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку может перейти в "Пари Сен-Жермен".

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Торино" разгромил "Фиорентину".

"Ювентус" потерял до конца сезона нападающего Федерико Кьезу.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Азмун может перейти в "Ювентус"

Азмун может перейти в "Ювентус"

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
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8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
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12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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