Главные новости дня: 10 января

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 10 января.

"Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Зенита" Сердару Азмуну.

"Манчестер Юнайтед" победил "Астон Виллу" в Кубке Англии.

Стали известны все пары участников в 1/16 финала Кубка Англии.

Форвард "Крыльев Советов" Иван Сергеев перешел в "Зенит".

"Барселона" объявила о продлении контракта с защитником Самюэлем Умтити.

Все результаты 20-го тура чемпионата Испании.

На Кубке Африки состоялись четыре матча 1-го тура группового этапа.

Нападающий "Челси" Ромелу Лукаку может перейти в "Пари Сен-Жермен".

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Торино" разгромил "Фиорентину".

"Ювентус" потерял до конца сезона нападающего Федерико Кьезу.

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