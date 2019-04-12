Главные новости дня: 11 апреля

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Главные новости дня: 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Представители Англии "Арсенал" и "Челси" добыли победы своих матчах.

В других матчах "Бенфика" обыграла "Айнтрахт", а "Вильярреал" уступил "Валенсии".

УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов.

Также была опубликована символическая сборная по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Матч ТВ" проиграл борьбу за эксклюзивные права на показ в России АПЛ.

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев избил американца. Позже появилось видео инцидента и стало известно, что игрока ждет штраф.

РФС определил место проведения финала Кубка России.

Диего Коста получил длительную дисквалификацию.

Владельцы ПСЖ могут купить клуб из Чемпионшипа.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
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