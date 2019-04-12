Главные новости дня: 11 апреля

Сегодня, 11 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Представители Англии "Арсенал" и "Челси" добыли победы своих матчах.

В других матчах "Бенфика" обыграла "Айнтрахт", а "Вильярреал" уступил "Валенсии".

УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов.

Также была опубликована символическая сборная по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Матч ТВ" проиграл борьбу за эксклюзивные права на показ в России АПЛ.

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев избил американца. Позже появилось видео инцидента и стало известно, что игрока ждет штраф.

РФС определил место проведения финала Кубка России.

Диего Коста получил длительную дисквалификацию.

Владельцы ПСЖ могут купить клуб из Чемпионшипа.

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