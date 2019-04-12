Главные новости дня: 11 апреля
Сегодня, 11 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.
Состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы. Представители Англии "Арсенал" и "Челси" добыли победы своих матчах.
В других матчах "Бенфика" обыграла "Айнтрахт", а "Вильярреал" уступил "Валенсии".
УЕФА назвала претендентов на звание игрока недели в Лиге Чемпионов.
Также была опубликована символическая сборная по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Матч ТВ" проиграл борьбу за эксклюзивные права на показ в России АПЛ.
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев избил американца. Позже появилось видео инцидента и стало известно, что игрока ждет штраф.
РФС определил место проведения финала Кубка России.
Диего Коста получил длительную дисквалификацию.
Владельцы ПСЖ могут купить клуб из Чемпионшипа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14