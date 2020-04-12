Главные новости дня: 11 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 апреля.

Международный Кубок Чемпионов отменили из-за коронавируса.

АПЛ может запретить болельщикам посещать матчи до 2021 года.

Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом".

Власти Санкт-Петербурга проинформировали РФС и УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020.

"Барселона" назвала "Манчестер Сити" условие для обмена Семеду на Канселу

"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие.

"Ювентус" включился в борьбу за Канте.

Гаттузо и спортивный директор "Наполи" откажутся от зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба.

Первые четыре матча четвертого тура чемпионата Беларуси посетили 1215 человек.

​​​​​​​Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году.

​​​​​​​В "Локомотиве" отреагировали на слова Фарфана о сокращении зарплаты.

​​​​​​​Евсеев объяснил, почему Навальный не сможет заменить Путина на посту президента.

​​​​​​​"Челси" разрешил игрокам команды проводить тренировки на домашнем стадионе.

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