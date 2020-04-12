Главные новости дня: 11 апреля

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Главные новости дня: 11 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 апреля.

Международный Кубок Чемпионов отменили из-за коронавируса.

АПЛ может запретить болельщикам посещать матчи до 2021 года.

Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом".

Власти Санкт-Петербурга проинформировали РФС и УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020.

"Барселона" назвала "Манчестер Сити" условие для обмена Семеду на Канселу

"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие.

"Ювентус" включился в борьбу за Канте.

Гаттузо и спортивный директор "Наполи" откажутся от зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба.

Первые четыре матча четвертого тура чемпионата Беларуси посетили 1215 человек.

​​​​​​​Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году.

​​​​​​​В "Локомотиве" отреагировали на слова Фарфана о сокращении зарплаты.

​​​​​​​Евсеев объяснил, почему Навальный не сможет заменить Путина на посту президента.

​​​​​​​"Челси" разрешил игрокам команды проводить тренировки на домашнем стадионе.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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