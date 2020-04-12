Главные новости дня: 11 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 10 апреля.
Международный Кубок Чемпионов отменили из-за коронавируса.
АПЛ может запретить болельщикам посещать матчи до 2021 года.
Погба сделал выбор между "Реалом" и "Ювентусом".
Власти Санкт-Петербурга проинформировали РФС и УЕФА о готовности принять матчи Евро-2020.
"Барселона" назвала "Манчестер Сити" условие для обмена Семеду на Канселу
"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие.
"Ювентус" включился в борьбу за Канте.
Гаттузо и спортивный директор "Наполи" откажутся от зарплат, чтобы помочь сотрудникам клуба.
Первые четыре матча четвертого тура чемпионата Беларуси посетили 1215 человек.
Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году.
В "Локомотиве" отреагировали на слова Фарфана о сокращении зарплаты.
Евсеев объяснил, почему Навальный не сможет заменить Путина на посту президента.
"Челси" разрешил игрокам команды проводить тренировки на домашнем стадионе.
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главное
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Первые четыре матча четвертого тура чемпионата Беларуси посетили 1215 человек
-
Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году
-
В "Локомотиве" отреагировали на слова Фарфана о сокращении зарплаты
-
Евсеев объяснил, почему Навальный не сможет заменить Путина на посту президента
-
"Челси" разрешил игрокам команды проводить тренировки на домашнем стадионе
Лента новостей
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Главные новости дня: 11 апреля
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Погба рассказал, что почти восстановился после травмы
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"Реал Сосьедад" хочет возобновить тренировки с 14 апреля
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Комбаров рассказал, как в "Крыльях Советов" договаривались о снижении зарплат
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1
Кузяев назвал четыре фильма, которые стоит посмотреть во время карантина
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Экс-игрок ПСЖ рассказал, что до пандемии трансфер Мбаппе в "Реал" был почти решенным делом
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Евсеев рассказал о своем отношении к Путину
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Первые четыре матча четвертого тура чемпионата Беларуси посетили 1215 человек
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Ибрагимович похвастался уловом на рыбалке
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Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году
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Дзюба опубликовал очередное видео того, как он проводит время на карантине
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2
Жоау Мариу считает, что Фелишу не подходит стиль "Атлетико"
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Уткин с иронией отреагировал на слова Евсеева о Путине
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"Монако" опубликовал лучшие моменты и голы Головина
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3
Игрокам "Вильярреала" сократят зарплату на 20%, если сезон не будет доигран
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В "Локомотиве" отреагировали на слова Фарфана о сокращении зарплаты
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Фарфан - о сокращении зарплаты в "Локомотиве": "Пусть делают, что хотят, но не трогают мои деньги"
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Шюррле до сих пор не восстановился после травмы голеностопа
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Суарес не исключает своего возвращения в "Насьональ"
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"Городея" обыграла минское "Динамо" в чемпионате Беларуси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18