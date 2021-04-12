Главные новости дня: 11 апреля

Фото: Твиттер @fclokomotiv

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 апреля.

ПСЖ нацелился на Салаха.

Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне.

"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу".

Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса.

"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола.

"Шальке" прервал серию из 13 матчей без побед.

Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи".

Фалькао пришлось госпитализировать после столкновения на тренировке.

"Монако" Головина разгромило "Дижон".

"Локомотив" всухую победил "Спартак" на своем поле.

Де Хеа может перейти в "Реал".

"Олимпиакос" досрочно стал чемпионом Греции.

"Аталанта" в сумасшедшем матче обыграла "Фиорентину".

Все результаты 21-го тура УПЛ и 32-го тура Лиги 1.