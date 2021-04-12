Главные новости дня: 11 апреля
Фото: Твиттер @fclokomotiv
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 апреля.
ПСЖ нацелился на Салаха.
Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне.
"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу".
Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса.
"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола.
"Шальке" прервал серию из 13 матчей без побед.
Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи".
Фалькао пришлось госпитализировать после столкновения на тренировке.
"Монако" Головина разгромило "Дижон".
"Локомотив" всухую победил "Спартак" на своем поле.
Де Хеа может перейти в "Реал".
"Олимпиакос" досрочно стал чемпионом Греции.
"Аталанта" в сумасшедшем матче обыграла "Фиорентину".
Все результаты 21-го тура УПЛ и 32-го тура Лиги 1.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 апреля
-
Град голов в Монпелье, "Лилль" бьет "Метц" и продолжает идти к чемпионству, но ПСЖ не отстает, сохраняя интригу: все результаты 32-го тура Лиги 1
-
Гильерме высказался о возможности возвращения в сборную России
-
"Лион" дома разгромил "Анже"
-
"Атлетико" в гостях не смог победить "Бетис"
-
"Аталанта" в сумасшедшем матче обыграла "Фиорентину"
-
"Олимпиакос" досрочно стал чемпионом Греции
-
Де Хеа может перейти в "Реал"
-
Пресс-служба "Спартака" подшутила над футболистом "Локомотива"
-
"Арсенал" в гостях разгромил "Шеффилд"
-
1
Сульшер высмеял поведение Сона в моменте с незасчитанным голом
-
"Заря" спокойно обыгрывает "Ингулец", "Шахтер" на выезде громит "Мариуполь", а "Динамо" продолжает свою беспроигрышную серию: все результаты 21-го тура УПЛ
-
Тедеско сравнил Гильерме с Нойером
-
Моуринью высказался о матче против "Манчестер Юнайтед"
-
В Испании встреча команд низшей лиги закончилась серьезной дракой игроков и болельщиков (видео)
-
Павлюченко отреагировал на признание Деспотовича
-
"Локомотив" всухую победил "Спартак" на своем поле
-
Азмун: "Мне все равно, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ"
-
"Манчестер Юнайтед" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом"
-
"Монако" Головина разгромило "Дижон"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18