Главные новости дня: 11 апреля

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Главные новости дня: 11 апреляФото: Твиттер @fclokomotiv
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 апреля.

ПСЖ нацелился на Салаха.

Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне.

"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу".

Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса.

"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола.

"Шальке" прервал серию из 13 матчей без побед.

Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи".

Фалькао пришлось госпитализировать после столкновения на тренировке.

"Монако" Головина разгромило "Дижон".

"Локомотив" всухую победил "Спартак" на своем поле.

Де Хеа может перейти в "Реал".

"Олимпиакос" досрочно стал чемпионом Греции.

"Аталанта" в сумасшедшем матче обыграла "Фиорентину".

Все результаты 21-го тура УПЛ и 32-го тура Лиги 1.

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"Аталанта" в сумасшедшем матче обыграла "Фиорентину"

"Аталанта" в сумасшедшем матче обыграла "Фиорентину"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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