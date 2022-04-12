Главные новости дня: 11 апреля

Теги карим бенземакилиан мбаппеэрлинг холандроберт левандовскироман абрамович

Главные новости дня: 11 апреля

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 апреля.

В чемпионате Италии "Болонья" обыграла "Сампдорию". Результаты 32-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Райо Вальекано" и "Валенсия" сыграли вничью. Результаты 31-го тура Ла Лиги.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч".

"Реал" сделал огромное предложение нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски договорился с "Барселоной".

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, скорее всего, не перейдет в мадридский "Реал".

Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Представитель Романа Абрамовича опроверг слухи о возможной покупке "Валенсии".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч" по версии Goal

Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч" по версии Goal

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов