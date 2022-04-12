Главные новости дня: 11 апреля

Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 апреля.

В чемпионате Италии "Болонья" обыграла "Сампдорию". Результаты 32-го тура Серии А.

В чемпионате Испании "Райо Вальекано" и "Валенсия" сыграли вничью. Результаты 31-го тура Ла Лиги.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч".

"Реал" сделал огромное предложение нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски договорился с "Барселоной".

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, скорее всего, не перейдет в мадридский "Реал".

Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.

Представитель Романа Абрамовича опроверг слухи о возможной покупке "Валенсии".

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