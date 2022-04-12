Главные новости дня: 11 апреля
Фото: твиттер "Валенсии"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 апреля.
В чемпионате Италии "Болонья" обыграла "Сампдорию". Результаты 32-го тура Серии А.
В чемпионате Испании "Райо Вальекано" и "Валенсия" сыграли вничью. Результаты 31-го тура Ла Лиги.
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч".
"Реал" сделал огромное предложение нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе.
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски договорился с "Барселоной".
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, скорее всего, не перейдет в мадридский "Реал".
Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
Представитель Романа Абрамовича опроверг слухи о возможной покупке "Валенсии".
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главное
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Холанд вряд ли перейдет в "Реал"
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"Реал" сделал невероятное предложение Мбаппе
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Успехи "Реала" и "Барселоны", результативная победа "Севильи": результаты 31-го тура Ла Лиги
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Успехи "Ювентуса" и "Интера", потери "Милана" и "Наполи": результаты 32-го тура Серии А
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Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
Лента новостей
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Главные новости дня: 11 апреля
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Бензема вышел в лидеры в борьбе за "Золотой мяч" по версии Goal
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Холанд вряд ли перейдет в "Реал"
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"Реал" сделал невероятное предложение Мбаппе
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Успехи "Реала" и "Барселоны", результативная победа "Севильи": результаты 31-го тура Ла Лиги
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Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций
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Успехи "Ювентуса" и "Интера", потери "Милана" и "Наполи": результаты 32-го тура Серии А
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Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы
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Расписание ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18