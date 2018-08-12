Главные новости дня: 11 августа
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 августа. В этот день состоялись сразу три матча третьего тура чемпионата России. Первыми в Тюмени играли "Енисей" и ЦСКА - армейцев продолжает лихорадить, однако уйти от поражения они всё-таки смогли.
Видеообзор матча "Енисей" - ЦСКА
Далее нас ждал поединок "Спартака" и "Анжи". "Красно-белые" не выглядели сверхубедительно, однако три очка не пахнут - команда Массимо Карреры вышла в лидеры первенства.
Отчёт о матче "Спартак" - "Анжи"
Видеообзор матча "Спартак" - "Анжи"
Последним матчем игрового дня в РПЛ было противостояние "Ростова" и "Крыльев Советов", которое неожиданно завершилось победой самарцев.
Отчёт о матче "Ростов" - "Крылья Советов"
Видеообзор матча "Ростов" - "Крылья Советов"
Нельзя обойти вниманием и баталии английской Премьер-лиги. В субботу удачно стартовали "Челси" и "Тоттенхэм", также стоит выделить результативную ничью "Вулверхэмптона" и "Эвертона", а с другими результатами игрового дня АПЛ Вы можете ознакомиться здесь.
Между тем, мадридский "Реал" вкатывается в сезон полутоварищескими матчами. 11 августа "сливочные" обыграли "Милан", завоевав Кубок Сантьяго Бернабеу.
Отчёт о матче "Реал" - "Милан"
Видеообзор матча "Реал" - "Милан"
Также в субботу был определён победитель Международного кубка чемпионов - им стал лондонский "Тоттенхэм".
Главной трансферной новостью дня стал переход Андре Силвы из "Милана" в "Севилью". Также "россонери" потеряли защитника Луку Антонелли, который перебрался в "Эмполи". В то же время "Ювентус" лишился сразу двоих игроков: Андреа Фавилли стал игроком "Дженоа", а Стефано Стураро был арендован лиссабонским "Спортингом". Ну и отметим переезд Ислама Слимани из "Лестера" в "Фенербахче".
Напоследок выделим ещё две значимых новости: Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании, а Лука Модрич всё-таки решил остаться в "Реале".
Не пропустите интересную статью под названием "Сборная самых дорогих игроков чемпионата России".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|1
|3
|2
|Челси
|1
|3
|3
|Борнмут
|1
|3
|4
|Кристал Пэлас
|1
|3
|5
|Уотфорд
|1
|3
|6
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
|7
|Тоттенхэм
|1
|3
|8
|Эвертон
|1
|1
|9
|Вулверхэмптон
|1
|1
|10
|Бернли
|1
|1
|11
|Саутгемптон
|1
|1
|12
|Арсенал Лондон
|0
|0
|13
|Манчестер Сити
|0
|0
|14
|Лестер Сити
|1
|0
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|0
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|1
|0
|17
|Кардифф Сити
|1
|0
|18
|Фулхэм
|1
|0
|19
|Хаддерсфилд Таун
|1
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0