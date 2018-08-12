Главные новости дня: 11 августа

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Главные новости дня: 11 августа

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 августа. В этот день состоялись сразу три матча третьего тура чемпионата России. Первыми в Тюмени играли "Енисей" и ЦСКА - армейцев продолжает лихорадить, однако уйти от поражения они всё-таки смогли.

Отчёт о матче "Енисей" - ЦСКА

Видеообзор матча "Енисей" - ЦСКА

Далее нас ждал поединок "Спартака" и "Анжи". "Красно-белые" не выглядели сверхубедительно, однако три очка не пахнут - команда Массимо Карреры вышла в лидеры первенства.

Отчёт о матче "Спартак" - "Анжи"

Видеообзор матча "Спартак" - "Анжи"

Последним матчем игрового дня в РПЛ было противостояние "Ростова" и "Крыльев Советов", которое неожиданно завершилось победой самарцев.

Отчёт о матче "Ростов" - "Крылья Советов"

Видеообзор матча "Ростов" - "Крылья Советов"

Нельзя обойти вниманием и баталии английской Премьер-лиги. В субботу удачно стартовали "Челси" и "Тоттенхэм", также стоит выделить результативную ничью "Вулверхэмптона" и "Эвертона", а с другими результатами игрового дня АПЛ Вы можете ознакомиться здесь.

Между тем, мадридский "Реал" вкатывается в сезон полутоварищескими матчами. 11 августа "сливочные" обыграли "Милан", завоевав Кубок Сантьяго Бернабеу. 

Отчёт о матче "Реал" - "Милан"

Видеообзор матча "Реал" - "Милан"

Также в субботу был определён победитель Международного кубка чемпионов - им стал лондонский "Тоттенхэм".

Главной трансферной новостью дня стал переход Андре Силвы из "Милана" в "Севилью". Также "россонери" потеряли защитника Луку Антонелли, который перебрался в "Эмполи". В то же время "Ювентус" лишился сразу двоих игроков: Андреа Фавилли стал игроком "Дженоа", а Стефано Стураро был арендован лиссабонским "Спортингом". Ну и отметим переезд Ислама Слимани из "Лестера" в "Фенербахче"

Напоследок выделим ещё две значимых новости: Жерар Пике завершил карьеру в сборной Испании, а Лука Модрич всё-таки решил остаться в "Реале".

Не пропустите интересную статью под названием "Сборная самых дорогих игроков чемпионата России". 

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