Главные новости дня: 11 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 августа.
В чемпионате России:
Гол Альвареса принес "Арсеналу" победу над "Тулой". "Локомотив" разгромил "Урал" в матче 5-го тура РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с "Сочи". "Ахмат" с Глушаковым проиграл "Спартаку".
В чемпионате Франции:
"Лилль" в первом матче сезона-2019/20 обыграл "Нант". "Страсбур" и "Мец" не выявили победителя в Лиге 1. ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1.
В чемпионате Англии
"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Челси" в первом матче сезона. Лондонский клуб оказался в зоне вылета впервые с 2000 года.
Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга.
Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи".
Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.
Икарди не может договориться с женой по своему новому клубу.
В колонии рассказали, какую характеристику дадут Кокорину и Мамаеву.
"Реал" запретил Зидану общаться с журналистами.
"Локомотив" согласовал трансфер форварда "Зенита".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга
-
ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1
-
"Барселона" готова включить Коутинью в сделку по Неймару
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ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" в матче 5-го тура чемпионата России
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"Челси" оказался в зоне вылета впервые с 2000 года
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Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга
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Кононов прокомментировал матч с "Ахматом"
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ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1
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ПСВ обыграл на своем поле "АДО Ден Хаг"
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1
"Ахмат" с Глушаковым проиграл "Спартаку" в 5-м туре РПЛ
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1
"Реал" в серии послематчевых пенальти уступил "Роме"
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"Барселона" готова включить Коутинью в сделку по Неймару
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Глушаков: "Для меня каждый матч принципиальный, не только со "Спартаком"
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Магуайр: "Нам нужно сделать "Олд Траффорд" настоящей крепостью"
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Бабаев: "Предложение от "Кристал Пэлас" по Чалову было"
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Миладинович: "Не специально попал по лицу по Чалову. Не думаю, что это пенальти"
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Сульшер прокомментировал победный матч "Манчестер Юнайтед" с "Челси"
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Обляков: "Забить не смогли, мало обостряли"
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Гончаренко недоволен результатом ЦСКА в матче с "Сочи"
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Лэмпард прокомментировал поражение "Челси" в матче с "Манчестер Юнайтед"
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ЦСКА сыграл вничью с "Сочи" в матче 5-го тура чемпионата России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16