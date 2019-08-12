Главные новости дня: 11 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 августа.

В чемпионате России:

Гол Альвареса принес "Арсеналу" победу над "Тулой". "Локомотив" разгромил "Урал" в матче 5-го тура РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с "Сочи". "Ахмат" с Глушаковым проиграл "Спартаку".

В чемпионате Франции:

"Лилль" в первом матче сезона-2019/20 обыграл "Нант". "Страсбур" и "Мец" не выявили победителя в Лиге 1. ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1.

В чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Челси" в первом матче сезона. Лондонский клуб оказался в зоне вылета впервые с 2000 года.

Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга.

Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи".

Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.

Икарди не может договориться с женой по своему новому клубу.

В колонии рассказали, какую характеристику дадут Кокорину и Мамаеву.

"Реал" запретил Зидану общаться с журналистами.

"Локомотив" согласовал трансфер форварда "Зенита".

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