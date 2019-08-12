Главные новости дня: 11 августа

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Главные новости дня: 11 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 августа.

В чемпионате России: 

Гол Альвареса принес "Арсеналу" победу над "Тулой". "Локомотив" разгромил "Урал" в матче 5-го тура РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с "Сочи". "Ахмат" с Глушаковым проиграл "Спартаку".

В чемпионате Франции:

"Лилль" в первом матче сезона-2019/20 обыграл "Нант". "Страсбур" и "Мец" не выявили победителя в Лиге 1. ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1.

В чемпионате Англии 

"Манчестер Юнайтед" крупно обыграл "Челси" в первом матче сезона. Лондонский клуб оказался в зоне вылета впервые с 2000 года.

Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга.

Голы Суареса и Гризманна принесли "Барселоне" крупную победу над "Наполи".

Рибери отказал клубам из России, Нидерландов и Саудовской Аравии.

Икарди не может договориться с женой по своему новому клубу.

В колонии рассказали, какую характеристику дадут Кокорину и Мамаеву.

"Реал" запретил Зидану общаться с журналистами.

"Локомотив" согласовал трансфер форварда "Зенита".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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