Главные новости дня: 11 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 августа.

В четвертьфинале Лиге Европы "Шахтер" разгромил "Базель", а "Севилья" обыграла "Вулверхэмптон".

Таким образом, определились полуфинальные пары Лиги Европы.

В чемпионате России чемпион страны "Зенит" стартовал с победы над "Ротором". Серебряный призер "Локомотив" победил "Рубин".

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес может перейти в лондонский "Арсенал".

Судья Никита Данченков, которого избил экс-игрок сборной России Роман Широков, подал заявление в полицию.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в "Наполи".

Вингер "Бордо" Франсуа Камано в скором времени станет игроком московского "Локомотива".

Актеру Михаилу Евремову стало плохо в зале суда в Москве.

"Спартак" лидирует в борьбе за французского защитника Кенни Лала.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси купил дом в Милане.

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