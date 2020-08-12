Главные новости дня: 11 августа

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Главные новости дня: 11 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 августа.

В четвертьфинале Лиге Европы "Шахтер" разгромил "Базель", а "Севилья" обыграла "Вулверхэмптон".

Таким образом, определились полуфинальные пары Лиги Европы.

В чемпионате России чемпион страны "Зенит" стартовал с победы над "Ротором". Серебряный призер "Локомотив" победил "Рубин".

Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес может перейти в лондонский "Арсенал".

Судья Никита Данченков, которого избил экс-игрок сборной России Роман Широков, подал заявление в полицию.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в "Наполи".

Вингер "Бордо" Франсуа Камано в скором времени станет игроком московского "Локомотива".

Актеру Михаилу Евремову стало плохо в зале суда в Москве.

"Спартак" лидирует в борьбе за французского защитника Кенни Лала.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси купил дом в Милане.

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"Краснодар" стартует в Лиге Чемпионов с заключительного раунда квалификации

"Краснодар" стартует в Лиге Чемпионов с заключительного раунда квалификации

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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