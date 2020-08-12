Главные новости дня: 11 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 августа.
В четвертьфинале Лиге Европы "Шахтер" разгромил "Базель", а "Севилья" обыграла "Вулверхэмптон".
Таким образом, определились полуфинальные пары Лиги Европы.
В чемпионате России чемпион страны "Зенит" стартовал с победы над "Ротором". Серебряный призер "Локомотив" победил "Рубин".
Бывший нападающий московского "Спартака" Квинси Промес может перейти в лондонский "Арсенал".
Судья Никита Данченков, которого избил экс-игрок сборной России Роман Широков, подал заявление в полицию.
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич может перейти в "Наполи".
Вингер "Бордо" Франсуа Камано в скором времени станет игроком московского "Локомотива".
Актеру Михаилу Евремову стало плохо в зале суда в Москве.
"Спартак" лидирует в борьбе за французского защитника Кенни Лала.
Капитан "Барселоны" Лионель Месси купил дом в Милане.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 августа
-
Денис Глушаков высказался о своем будущем
-
Футболист "Шахтера" установил рекорд Лиги Европы
-
"Краснодар" стартует в Лиге Чемпионов с заключительного раунда квалификации
-
Бывший арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"
-
"Спартак" стал фаворитом в борьбе за французского защитника
-
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
-
"Интер" может пригласить тренера "Порту" вместо Конте
-
Бывший тренер сборной России Бородюк возглавил австрийский клуб
-
Киевское "Динамо" проиграло во втором матче под руководством Луческу (видеообзор)
-
"Рубин": "Судья Иванов - лучший игрок матча с "Локомотивом"
-
"Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" и сыграет в полуфинале Лиги Европы
-
"Шахтер" разгромил "Базель" и вышел в полуфинал Лиги Европы
-
Федун высказался о слухах о возможном уходе Тедеско из "Спартака"
-
"Ювентус" предложил "Арсеналу" обмен футболистами
-
"Лилль" совершил рекордный трансфер в истории клуба
-
Квинси Промес может перейти в "Арсенал"
-
Защитник "Монако" Камиль Глик перешел в итальяский клуб
-
Леонид Федун прокомментировал объяснения арбитров по их работе в матче с "Сочи"
-
Денис Глушаков получил предложения из Китая и Катара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18