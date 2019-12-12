Главные новости дня: 11 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 декабря.
В Лиге Чемпионов состоялись матчи второго дня 6-го тура группового этапа.
"Локомотив" бесславно завершил выступления в турнире, проиграв "Атлетико".
"Ювентус" переиграл "Байер" благодаря очередному голу Криштиану Роналду.
ПСЖ не оставил камня на камне от "Галатасарая". Забили все форварды.
"Реал" победил "Брюгге" благодаря голам молодых бразильцев.
"Бавария" обыграла "Тоттенхэм" и стала единственным клубом на групповом этапе, который выиграл шесть матчей из шести.
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Также были сформированы корзины для жеребьевки 1/8 финала.
Новым главным тренером "Наполи", как и ожидалось, стал Дженнаро Гаттузо.
В Российской Премьер-Лиге выбрали лучший гол декабря.
Английские клубы намерены переманить у ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 11 декабря
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 16 декабря
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Лига Чемпионов: результаты 11 декабря
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1
Определились все участники 1/8 финала Лиги Чемпионов-2019/20
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1
ПСЖ уничтожил "Галатасарай" в матче Лиги Чемпионов
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1
"Бавария" обыграла "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов
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"Реал" обыграл "Брюгге" в гостевом матче Лиги Чемпионов
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Роналду принес "Ювентусу" победу в матче с "Байером"
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"Локомотив" проиграл "Атлетико" в заключительном туре Лиги Чемпионов
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Сане отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити". Летом он едва не перешел в "Баварию"
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Нигерийца выгнали из команды, так как от него забеременела дочь президента клуба
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Тренер "Шахтера" раскритиковал судей после вылета команды из Лиги Чемпионов
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Жена Семака шокировала тренера своим желанием завести чернокожего ребенка
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"Аталанта" установила рекорд Лиги Чемпионов
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"Манчестер Сити" превзошел отметку в 500 голов под руководством Гвардиолы
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Уткин призвал отдать приз лучшему блогеру года не ему, а другому журналисту
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"Аталанта" разгромила "Шахтер" в битве за выход в плей-офф Лиги Чемпионов
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"Манчестер Сити" разгромил загребское "Динамо" в гостевом матче Лиги Чемпионов
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Месси высказался о предстоящем матче с "Реалом" в Примере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9