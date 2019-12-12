Главные новости дня: 11 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 декабря.

В Лиге Чемпионов состоялись матчи второго дня 6-го тура группового этапа.

"Локомотив" бесславно завершил выступления в турнире, проиграв "Атлетико".

"Ювентус" переиграл "Байер" благодаря очередному голу Криштиану Роналду.

ПСЖ не оставил камня на камне от "Галатасарая". Забили все форварды.

"Реал" победил "Брюгге" благодаря голам молодых бразильцев.

"Бавария" обыграла "Тоттенхэм" и стала единственным клубом на групповом этапе, который выиграл шесть матчей из шести.

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Также были сформированы корзины для жеребьевки 1/8 финала.

Новым главным тренером "Наполи", как и ожидалось, стал Дженнаро Гаттузо.

В Российской Премьер-Лиге выбрали лучший гол декабря.

Английские клубы намерены переманить у ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара.

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