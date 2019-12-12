Главные новости дня: 11 декабря

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Главные новости дня: 11 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 декабря.

В Лиге Чемпионов состоялись матчи второго дня 6-го тура группового этапа.

"Локомотив" бесславно завершил выступления в турнире, проиграв "Атлетико".

"Ювентус" переиграл "Байер" благодаря очередному голу Криштиану Роналду.

ПСЖ не оставил камня на камне от "Галатасарая". Забили все форварды.

"Реал" победил "Брюгге" благодаря голам молодых бразильцев.

"Бавария" обыграла "Тоттенхэм" и стала единственным клубом на групповом этапе, который выиграл шесть матчей из шести.

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Также были сформированы корзины для жеребьевки 1/8 финала.

Новым главным тренером "Наполи", как и ожидалось, стал Дженнаро Гаттузо.

В Российской Премьер-Лиге выбрали лучший гол декабря.

Английские клубы намерены переманить у ПСЖ Килиана Мбаппе и Неймара.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 16 декабря

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов состоится 16 декабря

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1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 16 38
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 16 24
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 16 22
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 16 22
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 16 22
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 16 19
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 16 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 16 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 16 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 16 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
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