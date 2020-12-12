Главные новости дня: 11 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 декабря.
Стали известны возможные соперники "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы.
ЦСКА может уволить Гончаренко
АПЛ назвала лучшего футболиста ноября.
Жирков завершит карьеру следующим летом.
РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче. Но он хочет обжаловать решение.
Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.
Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best.
ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего вратаря года.
"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба
Гончаренко назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы.
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главное
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Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best
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Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА
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Определён лучший игрок недели в Лиге Европы
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РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче
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Суд по делу Широкова перенесён в третий раз: названа причина
Лента новостей
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Главные новости дня: 11 декабря
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Симеоне оценил игроков "Реала"
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Зидан высказался мнением о предстоящем дерби с "Атлетико"
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"Лидс" уступил дома "Вест Хэму"
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Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал, почему не подпишет Рамоса
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"Вольфсбург" дома одолел "Айнтрахт"
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Кокорин пропустит игру с "Сочи"
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Ибрагимович рассказал о форме и настроении в "Милане"
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Дисквалификацию Мораты сократили
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Бистрович прокомментировал провал ЦСКА в Лиге Европы
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Погба поставил ультиматум Райоле
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Бывший одноклубник Марадоны вспомнил яркий момент карьеры аргенитинца
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Газизов дал оценку трансферной политике "Спартака"
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"Химки" одержали четыре победы в пяти матчах
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Газизов рассказал о причинах ухода из "Спартака"
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"ПСЖ" не отдаст Неймара меньше чем за €100 млн
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Определились финалисты награды ФИФА за лучший гол года
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Арбитр Максим Матюнин обжалует свое пожизненное отстранение от футбола
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Власти Санкт-Петербурга утвердили квоту зрителей на матч "Зенит" - "Динамо"
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ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего вратаря года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18