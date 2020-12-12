Главные новости дня: 11 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 декабря.

Стали известны возможные соперники "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы.



ЦСКА может уволить Гончаренко

АПЛ назвала лучшего футболиста ноября.

Жирков завершит карьеру следующим летом.

РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче. Но он хочет обжаловать решение.

Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best.

ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего вратаря года.

"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба



Гончаренко назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы.