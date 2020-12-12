Главные новости дня: 11 декабря

Теги криштиану роналдувиктор гончаренкоюрий жирковроберт левандовски

Главные новости дня: 11 декабряSoccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 декабря.

Стали известны возможные соперники "Краснодара" в 1/16 финала Лиги Европы.

ЦСКА может уволить Гончаренко

АПЛ назвала лучшего футболиста ноября.

Жирков завершит карьеру следующим летом.

РФС пожизненно отстранил арбитра Матюнина за участие в договорном матче. Но он хочет обжаловать решение.

Левандовски, Роналду и Месси поспорят за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

Названа тройка претендентов на приз лучшему тренеру года The Best.

ФИФА определила тройку номинантов на звание лучшего вратаря года.

"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба

Гончаренко назвал причины провального выступления ЦСКА в Лиге Европы.

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"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба

"Ювентус" может обменять Роналду или Дибалу на Погба

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5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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