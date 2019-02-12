Главные новости дня: 11 февраля

Теги ньюкасл юнайтедалавесвулверхэмптонандрей аршавинаарон рэмзи

Главные новости дня: 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В заключительном матче 26-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" расписали ничью.

Программу 23-го тура Примеры закрывал поединок "Алавес" - "Леванте", который завершился уверенной победой хозяев.

Видеообзор матча "Алавес" - "Леванте".

В полицию Санкт-Петербурга сегодня поступило заявление на Андрея Аршавина.

"Манчестер Юнайтед" решил продлить соглашение с Уле Гуннаром Сульшером. Кроме того, клуб переподписал Эшли Янга.

Стало известно о недовольстве работой Леонида Слуцкого со стороны "Витесса", но позже руководство клуба опровергло слухи.

Судмедэкспертиза выяснила причины смерти Эмилиано Салы.

Сборная Турции уволила с поста главного тренера Мирчу Луческу.

"Ювентус" объявил о подписании контракта с Аароном Рэмзи.

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев перешел в "Ростов".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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