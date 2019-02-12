Главные новости дня: 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В заключительном матче 26-го тура АПЛ "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" расписали ничью.

Программу 23-го тура Примеры закрывал поединок "Алавес" - "Леванте", который завершился уверенной победой хозяев.

Видеообзор матча "Алавес" - "Леванте".

В полицию Санкт-Петербурга сегодня поступило заявление на Андрея Аршавина.

"Манчестер Юнайтед" решил продлить соглашение с Уле Гуннаром Сульшером. Кроме того, клуб переподписал Эшли Янга.

Стало известно о недовольстве работой Леонида Слуцкого со стороны "Витесса", но позже руководство клуба опровергло слухи.

Судмедэкспертиза выяснила причины смерти Эмилиано Салы.

Сборная Турции уволила с поста главного тренера Мирчу Луческу.

"Ювентус" объявил о подписании контракта с Аароном Рэмзи.

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев перешел в "Ростов".

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