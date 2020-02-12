Главные новости дня: 11 февраля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 11 февраля.

Легендарный игрок "Спартака" Рейнгольд скончался на 78-м году жизни.

Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни".

Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче".

Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ.

"Спартак" окажет материальную помощь по организации похорон Рейнгольда.

Дембеле выбыл на шесть месяцев. Футболист пропустит Евро-2020.

"Ювентус" продлил контракт с основным голкипером.

"Валенсия" опубликовала заявление о готовности Черышева к матчу с "Атлетико".

ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за трансфер Головина в "Монако".

"Рубин" объявил об уходе двух игроков в аренду.

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него.

"Герта" уволила Клинсманна спустя 2,5 месяца после назначения.

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