Главные новости дня: 11 февраля
Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 11 февраля.
Легендарный игрок "Спартака" Рейнгольд скончался на 78-м году жизни.
Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни".
Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче".
Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ.
"Спартак" окажет материальную помощь по организации похорон Рейнгольда.
Дембеле выбыл на шесть месяцев. Футболист пропустит Евро-2020.
"Ювентус" продлил контракт с основным голкипером.
"Валенсия" опубликовала заявление о готовности Черышева к матчу с "Атлетико".
ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за трансфер Головина в "Монако".
"Рубин" объявил об уходе двух игроков в аренду.
В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него.
"Герта" уволила Клинсманна спустя 2,5 месяца после назначения.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
-
Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни"
-
Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче"
-
Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ
-
"Спартак" окажет материальную помощь по организации похорон Рейнгольда
-
Дембеле выбыл на шесть месяцев. Футболист пропустит Евро-2020
Лента новостей
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Главные новости дня: 11 февраля
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"Ренн" вышел в полуфинал Кубка Франции
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Манджукич забил гол в первом матче за "Аль-Духаиль" в азиатской Лиге Чемпионов
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Орлов: "Ценил Рейнгольда за чувство обостренной справедливости"
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Яя Туре может сменить клуб из-за эпидемии коронавируса
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"Краснодар" интересуется хавбеком "Наполи" Юнесом
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1
Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни"
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2
Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче"
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2
Гвардиола: "Никогда не чувствовал себя лучшим тренером в мире"
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У Жоау Фелиша диагностирован фаринготонзиллит
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"Фенербахче" обыграл "Киркларелиспор" в ответном матче 1/4 финала Кубка Турции
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"Эммен" выиграл у "Твенте" в матче 22-го тура чемпионата Голландии
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1
Почеттино признался, что хочет тренировать команду АПЛ
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Брандт пропустит обе встречи с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов
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Сульшер высказался о полузащитнике "МЮ" Фернандеше
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1
Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ
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Коутиньо заявил, что его не удивляет успех "Ливерпуля"
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"Спартак" окажет материальную помощь по организации похорон Рейнгольда
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1
Роналдо рассказал об игре за "Реал"
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Федун: "Рейнгольд - легенда "Спартака". Он был нашим жестким критиком и одновременно ценителем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Эвертон
|26
|36
|8
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|9
|Вулверхэмптон
|25
|35
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18