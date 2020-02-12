Главные новости дня: 11 февраля

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Главные новости дня: 11 февраля

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости вторника, 11 февраля.

Легендарный игрок "Спартака" Рейнгольд скончался на 78-м году жизни.

Сборная России может сыграть на ЧМ-2022 под названием "Наши парни".

 

Милик оштрафован на две тысячи евро за симуляцию в матче с "Лечче".

 

Стало известно, у кого самая высокая зарплата среди футболистов АПЛ.

 

"Спартак" окажет материальную помощь по организации похорон Рейнгольда.

 

Дембеле выбыл на шесть месяцев. Футболист пропустит Евро-2020.

 

"Ювентус" продлил контракт с основным голкипером.

 

"Валенсия" опубликовала заявление о готовности Черышева к матчу с "Атлетико".

ДЮСШ Осинников направила в РФС запрос о выплатах за трансфер Головина в "Монако".

 

"Рубин" объявил об уходе двух игроков в аренду.

 

В ДЮСШ Осинников посчитали письмо "Монако" о выплатах за Головина розыгрышем и не ответили на него.

"Герта" уволила Клинсманна спустя 2,5 месяца после назначения.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru 
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4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 26 39
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 37
7 Эвертон Эвертон 26 36
8 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
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10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
16 Борнмут Борнмут 26 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
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