Главные новости дня: 11 февраля

Теги бавария мюнхенчелсиквинси промеснеймартакума нисимура

Главные новости дня: 11 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 февраля.

"Бавария" стала победителем клубного чемпионата мира.

"Аль-Ахли" в серии пенальти обыграл "Палмейрас" и стал бронзовым призером клубного чемпионата мира.

"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии.

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Англии.

ЦСКА продал Такуму Нисимуру в японский клуб.

Раймон Доменек уволен из "Нанта" спустя 1,5 месяца после назначения.

Названа новая квота посещаемости домашних матчей "Зенита".

ПСЖ назвал сроки восстановления Неймара.

Квинси Промеса исключили из заявки "Аякса" на матч с ПСВ из-за его желания вернуться в "Спартак".

Возвращение Себастьяна Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва.

"РБ Лейпциг" полностью выкупил права на Анхелиньо.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии

"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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