Главные новости дня: 11 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 февраля.

"Бавария" стала победителем клубного чемпионата мира.

"Аль-Ахли" в серии пенальти обыграл "Палмейрас" и стал бронзовым призером клубного чемпионата мира.

"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии.

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Англии.

ЦСКА продал Такуму Нисимуру в японский клуб.

Раймон Доменек уволен из "Нанта" спустя 1,5 месяца после назначения.

Названа новая квота посещаемости домашних матчей "Зенита".

ПСЖ назвал сроки восстановления Неймара.

Квинси Промеса исключили из заявки "Аякса" на матч с ПСВ из-за его желания вернуться в "Спартак".

Возвращение Себастьяна Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва.

"РБ Лейпциг" полностью выкупил права на Анхелиньо.

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