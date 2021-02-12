Главные новости дня: 11 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 февраля.
"Бавария" стала победителем клубного чемпионата мира.
"Аль-Ахли" в серии пенальти обыграл "Палмейрас" и стал бронзовым призером клубного чемпионата мира.
"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии.
Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Англии.
ЦСКА продал Такуму Нисимуру в японский клуб.
Раймон Доменек уволен из "Нанта" спустя 1,5 месяца после назначения.
Названа новая квота посещаемости домашних матчей "Зенита".
ПСЖ назвал сроки восстановления Неймара.
Квинси Промеса исключили из заявки "Аякса" на матч с ПСВ из-за его желания вернуться в "Спартак".
Возвращение Себастьяна Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва.
"РБ Лейпциг" полностью выкупил права на Анхелиньо.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 11 февраля
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"Милан" и "Ювентус" поборются за Зиеша
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"Анжер" выбил "Ренн" из Кубка Франции
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"Атлетик" и "Леванте" не выявили победителя в первом полуфинальном матче Кубка Испании
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"Челси" пробился в 1/4 финала Кубка Англии
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Агент Бийола высказался о желании "Ганновера" выкупить игрока у ЦСКА
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Левандовски - лучший игрок клубного чемпионата мира
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Стали известны финансовые требования Алабы, которые "Бавария" отказалась выполнять
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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" узнали соперников по 1/4 финала Кубка Англии
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Шведский клуб арендовал голкипера "Зенита"
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Хонда покидает "Портимоненсе" не успев сыграть ни одного матча
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ПСЖ назвал сроки восстановления Неймара
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"Сент-Этьен" вылетел из Кубка Франции
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"Саутгемптон" выбил "Вулверхэмптон" из Кубка Англии
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Акинфеев ответил Джикии на приглашение в сборную России
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Неймар: "Грустно слышать, что я плакса"
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"Локомотив" подписал 20-летнего вингера "Факела"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18