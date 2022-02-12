Главные новости дня: 11 февраля

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Главные новости дня: 11 февраля

Фото: инстаграм ПСЖ\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 февраля.

"Порту" вырвал ничью в матче со "Спортингом".

"Севилья" обыграла "Эльче" в Ла Лиге.

ПСЖ вырвал победу у "Ренна" в Лиге 1.

"РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" в Бундеслиге.

"Зенит" выиграл Atlantic Cup.

Стало известно, когда Карпин объявит расширенный состав сборной России на матч с Польшей.

Официально: Коноплянка перешёл из "Шахтёра" в польский клуб.

Официально: "Милан" продлил контракт с Тео Эрнандесом.

"Зенит" теряет Ловрена перед противостоянием с "Бетисом" в Лиге Европы.

Анчелотти ответил на вопрос об участии Бензема в матче с ПСЖ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Порту" вырвал ничью в матче со "Спортингом"

"Порту" вырвал ничью в матче со "Спортингом"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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