Главные новости дня: 11 февраля

Фото: инстаграм ПСЖ\Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 февраля.

"Порту" вырвал ничью в матче со "Спортингом".

"Севилья" обыграла "Эльче" в Ла Лиге.

ПСЖ вырвал победу у "Ренна" в Лиге 1.

"РБ Лейпциг" обыграл "Кельн" в Бундеслиге.

"Зенит" выиграл Atlantic Cup.

Стало известно, когда Карпин объявит расширенный состав сборной России на матч с Польшей.

Официально: Коноплянка перешёл из "Шахтёра" в польский клуб.

Официально: "Милан" продлил контракт с Тео Эрнандесом.

"Зенит" теряет Ловрена перед противостоянием с "Бетисом" в Лиге Европы.

Анчелотти ответил на вопрос об участии Бензема в матче с ПСЖ.

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