Главные новости дня: 11 июля

11-го июля на Чемпионате Мира был сыгран второй полуфинальный поединок турнира. Сборная Хорватии победила в овертайме национальную команду Англии и завоевала путевку в финал. Лучшим игроком матча признали Ивана Перишича.

Хорватия - Англия: отчет о матче

Хорватия - Англия: видеообзор матча

На клубном уровне состоялись следующие переходы:

Хакими Ашрафа из "Реала" в дортмундскую "Боруссию"

Ивана Таранова из ЦСКА в "Краснодар"

Вукашина Йовановича из "Бордо" в "Антальяспор"

Андрея Ярмоленко из дортмундской "Боруссии" в "Вест Хэм"

Ромуло из "Вероны" в "Дженоа"

Маттео Гендузи из "Лорьяна" в "Арсенал"

Мигеля Лайюна из "Порту" в "Вильярреал"

Садика Умара из "Ромы" в "Рейнджерс"

Лоренцо Каллегари из ПСЖ в "Дженоа"

Вот такой была среда. | soccernews.ru