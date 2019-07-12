Главные новости дня: 11 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 июля.
Алжир выбил Кот-д’Ивуар из 1/4 финала Кубка Африки.
Тунис разгромил Мадагаскар в четвертьфинале Кубка Африки.
Лионель Месси - лучший футболист года по версии ESPY.
"Ростов" объявил о переходе форварда "Спартака".
"Сочи" подписал контракт с Федором Кудряшовым.
"Реал" готов продать троих игроков, чтобы купить Поля Погба.
"Торино" отказал "Зениту" в трансфере защитника за 20 миллионов евро.
Тарасов назвал "заказом" информацию о требовании нового контракта с "Локомотивом" на 400 тысяч евро.
"Спартак" сделал "Локомотиву" официальное предложение по трансферу Гильерме.
"Барселона" перевела "Атлетико" деньги за трансфер Антуана Гризманна.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16