Главные новости дня: 11 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 июля.

Алжир выбил Кот-д’Ивуар из 1/4 финала Кубка Африки.

Тунис разгромил Мадагаскар в четвертьфинале Кубка Африки.

Лионель Месси - лучший футболист года по версии ESPY.

"Ростов" объявил о переходе форварда "Спартака".

"Сочи" подписал контракт с Федором Кудряшовым.

"Реал" готов продать троих игроков, чтобы купить Поля Погба.

"Торино" отказал "Зениту" в трансфере защитника за 20 миллионов евро.

Тарасов назвал "заказом" информацию о требовании нового контракта с "Локомотивом" на 400 тысяч евро.

"Спартак" сделал "Локомотиву" официальное предложение по трансферу Гильерме.

"Барселона" перевела "Атлетико" деньги за трансфер Антуана Гризманна.

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