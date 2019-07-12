Главные новости дня: 11 июля

Теги алжиртунисфедор кудряшовантуан гризманн

Главные новости дня: 11 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 июля.

Алжир выбил Кот-д’Ивуар из 1/4 финала Кубка Африки.

Тунис разгромил Мадагаскар в четвертьфинале Кубка Африки.

Лионель Месси - лучший футболист года по версии ESPY.  

"Ростов" объявил о переходе форварда "Спартака".

"Сочи" подписал контракт с Федором Кудряшовым.

"Реал" готов продать троих игроков, чтобы купить Поля Погба.

"Торино" отказал "Зениту" в трансфере защитника за 20 миллионов евро.

Тарасов назвал "заказом" информацию о требовании нового контракта с "Локомотивом" на 400 тысяч евро.

"Спартак" сделал "Локомотиву" официальное предложение по трансферу Гильерме.

"Барселона" перевела "Атлетико" деньги за трансфер Антуана Гризманна.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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