Главные новости дня: 11 июля

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Главные новости дня: 11 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 июля.

"Сочи" обыграл "Спартак" благодаря автоголу Маслова.

"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ.

"Шеффилд" разгромил "Челси" и вошел в зону Лиги Европы.

"Барселона" добыла минимальную победу над "Вальядолидом" и продолжает гонку за "Реалом".

Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой".

Федор Смолов получил травму и рискует пропустить остаток сезона.

Валерий Карпин собирается покинуть "Ростов".

"Зенит" нацелился на защитника "Эспаньола".

Массимилиано Аллегри может возглавить "Интер" вместо Антонио Конте.

"Фенербахче" нацелился на Артема Дзюбу.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой"

Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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