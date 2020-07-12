Главные новости дня: 11 июля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 июля.
"Сочи" обыграл "Спартак" благодаря автоголу Маслова.
"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ.
"Шеффилд" разгромил "Челси" и вошел в зону Лиги Европы.
"Барселона" добыла минимальную победу над "Вальядолидом" и продолжает гонку за "Реалом".
Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой".
Федор Смолов получил травму и рискует пропустить остаток сезона.
Валерий Карпин собирается покинуть "Ростов".
"Зенит" нацелился на защитника "Эспаньола".
Массимилиано Аллегри может возглавить "Интер" вместо Антонио Конте.
"Фенербахче" нацелился на Артема Дзюбу.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 11 июля
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"Атлетико" в меньшинстве переиграл "Бетис" в матче Примеры
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Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой"
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Арбитр Федотов считает, что гол "Сочи" в ворота "Спартака" был забит с нарушением
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Журналист Егоров назвал зарплату Зобнина в "Спартаке"
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"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" в матче АПЛ
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Месси побил личный рекорд по голевым передачам в Примере
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Уткин рассказал, как чувствуют себя люди, болеющие за "Спартак"
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Агент Маньяков рассказал о позиции Дзюбы касательно возможного перехода в "Фенербахче"
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"Спартак" обратился в полицию касательно ситуации с Тедеско
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"Рома" уверенно разобралась с "Брешией"
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"Барселона" добыла минимальную победу над "Вальядолидом" и продолжает гонку за "Реалом"
-
"Сочи" обыграл "Спартак" благодаря автоголу Маслова
-
Месси повторил достижение Анри
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Агент: "У Кокорина сорвался трансфер в один из топ-клубов Примеры"
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Лунёв может пропустить остаток сезона
-
"Шеффилд" разгромил "Челси" и вошел в зону Лиги Европы
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"Манчестер Сити" может включить Зинченко и Отаменди в сделку по защитнику "Наполи"
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Дортмундская "Боруссия" получит деньги, если "Барселона" продаст Дембеле
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Тедеско стал жертвой мошенников
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18