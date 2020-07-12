Главные новости дня: 11 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 июля.

"Сочи" обыграл "Спартак" благодаря автоголу Маслова.

"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ.

"Шеффилд" разгромил "Челси" и вошел в зону Лиги Европы.

"Барселона" добыла минимальную победу над "Вальядолидом" и продолжает гонку за "Реалом".

Два гола Роналду с пенальти принесли "Ювентусу" ничью в матче с "Аталантой".

Федор Смолов получил травму и рискует пропустить остаток сезона.

Валерий Карпин собирается покинуть "Ростов".

"Зенит" нацелился на защитника "Эспаньола".

Массимилиано Аллегри может возглавить "Интер" вместо Антонио Конте.

"Фенербахче" нацелился на Артема Дзюбу.

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