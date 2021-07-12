Главные новости дня: 11 июля

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 июля.

В финальном матче чемпионата Европы Италия в серии пенальти победила Англию и стала победителем турнира. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020, а вратарь итальянцев Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим игроком.

Аргентина обыграла Бразилию и выиграла Кубок Америки. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выиграл свой первый трофей с национальной сборной. На правах капитана Месси первым получил трофей.

В матче 1-го тура Кубка Матч Премьер "Спартак" разгромил "Сочи".

УЕФА намерен увеличить количество участников чемпионатов Европы.

Московское "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Швейцарии Стивену Цуберу, который ранее играл за ЦСКА.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дал согласие на переход в португальской топ-клуб.

Луи ван Гаал вновь станет главным тренером сборной Нидерландов.

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