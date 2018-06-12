Главные новости дня: 11 июня
До старта Чемпионата Мира 2018 года остаются считанные дни. Поэтому хозяйка турнира Россия ежедневно принимает гостей. Не стал исключением и понедельник, 11 июня.
В этот день на территории РФ приземлились делегации сборных Дании, Мексики, Туниса, Сербии, Хорватии, Бразилии и Швейцарии. Кстати, об этой команде на нашем сайте сегодня вышел отдельный эксклюзивный материал.
Что касается товарищеских матчей, то их было всего два. Сенегал был сильнее Южной Кореи, а Бельгия без проблем разобралась с Коста-Рикой.
Между тем, тревожные новости пришли из стана сборной Испании - травму колена получил защитник Жерар Пике. Правда, позднее выяснилось, что повреждение не носит серьёзного характера. Есть проблемы и у сборной Аргентины, главный тренер которой Хорхе Сампаоли в преддверии мундиаля стал фигурантом секс-скандала.
И, конечно же, пара слов о сборной России - футболисты, к сожалению, пока дают мало поводов для оптимизма, но их всё равно рьяно поддерживают, в том числе представительницы прекрасного пола.
В заключение темы ЧМ-2018 хотелось бы напомнить, что на церемонии открытия мирового первенства выступит певец Робби Уильямс, а наш сайт запустил турнир прогнозов.
Не стоит забывать и про клубный футбол, где в самом разгаре летнее трансферное окно. 11 июня Симоне Верди перешёл из "Болоньи" в "Наполи", Жерар Деулофеу - из "Барселоны" в "Уотфорд", а "Манчестер Юнайтед" в минувшие сутки никого не купил, но, по некоторым данным, готов побить трансферный рекорд, установленный в прошлом году ПСЖ.
Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews! Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей)
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0