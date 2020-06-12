Главные новости дня: 11 июня

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Главные новости дня: 11 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 июня.

Ла Лига вернулась! "Севилья" в дерби обыграла "Бетис".

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство.

УЕФА определился с местами доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Месси и Роналду попали в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca.

Экс-арбитры Де Блекере и Штарк будут работать в РФС.

ФИФА изменила правило выступлений футболистов за разные клубы в течение одного сезона.

Месси по игровым качествам в два раза превосходит Роналду.

Криштиану Роналду нарушил карантин и тайно посетил Португалию с возлюбленной.

"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро.

Футбольный агент посоветовал Марио Балотелли завершить карьеру.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Ла Лига вернулась! "Севилья" в дерби обыграла "Бетис"

Ла Лига вернулась! "Севилья" в дерби обыграла "Бетис"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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