Главные новости дня: 11 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 июня.

Ла Лига вернулась! "Севилья" в дерби обыграла "Бетис".

Новый рейтинг ФИФА: Россия осталась на 38-м месте, Бельгия сохранила лидерство.

УЕФА определился с местами доигровки Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Месси и Роналду попали в топ-10 лучших спортсменов XXI века по версии Marca.

Экс-арбитры Де Блекере и Штарк будут работать в РФС.

ФИФА изменила правило выступлений футболистов за разные клубы в течение одного сезона.

Месси по игровым качествам в два раза превосходит Роналду.

Криштиану Роналду нарушил карантин и тайно посетил Португалию с возлюбленной.

"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро.

Футбольный агент посоветовал Марио Балотелли завершить карьеру.

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