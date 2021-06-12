Главные новости дня: 11 июня

Фото: инстаграм Бонуччи/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 июня.

Италия разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020.

Amazon приобрел права на показ чемпионата Франции.

Ибрагимовичу может потребоваться операция на колене.

"Реал" определился с будущим Марсело.

"Вильярреал" выкупил защитника "Тоттенхэма".

Официально: Комличенко стал игроком "Ростова".

Умер бывший вратарь сборной Португалии.

Сборная России не пустили в Баку.

"Рубин" подписал сына легенды "Локомотива".

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