Главные новости дня: 11 июня
Фото: инстаграм Бонуччи/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 июня.
Италия разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020.
Amazon приобрел права на показ чемпионата Франции.
Ибрагимовичу может потребоваться операция на колене.
"Реал" определился с будущим Марсело.
"Вильярреал" выкупил защитника "Тоттенхэма".
Официально: Комличенко стал игроком "Ростова".
Умер бывший вратарь сборной Португалии.
Сборная России не пустили в Баку.
"Рубин" подписал сына легенды "Локомотива".
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Главные новости дня: 11 июня
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Бонуччи прокомментировал победу над Турцией в матче-открытии Евро-2020
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Семак поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020
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Италия при Манчини не проигрывает уже 28 матчей. Рекорд - 30 игр
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Италия разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020
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Комментатора Матч ТВ не пустили в Баку
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Amazon приобрел права на показ чемпионата Франции
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1