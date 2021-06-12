Главные новости дня: 11 июня

Теги чемпионат европыреал мадридроссия

Главные новости дня: 11 июняФото: инстаграм Бонуччи/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 июня.

Италия разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020.

Amazon приобрел права на показ чемпионата Франции.

Ибрагимовичу может потребоваться операция на колене.

"Реал" определился с будущим Марсело.

"Вильярреал" выкупил защитника "Тоттенхэма".

Официально: Комличенко стал игроком "Ростова".

Умер бывший вратарь сборной Португалии.

Сборная России не пустили в Баку

"Рубин" подписал сына легенды "Локомотива".

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Спинаццола - игрок матча открытия Евро-2020

Спинаццола - игрок матча открытия Евро-2020

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Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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