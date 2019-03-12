Главные новости дня: 11 марта

Сегодня, 11 марта, в мире футбола произошло много интересных событий. Самым ярким из них стало то, что Зидан возглавил "Реал". На презентацию он пришел в интересном образе.

Президент "Реала" сказал, что в клуб вернулся "лучший тренер в мире".

В 27-м туре чемпионата Италии "Рома" обыграла "Эмполи" в первом матче под руководством Раньери.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "ЭМПОЛИ" - 2:1.

Черчесов огласил заявку сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном.

"Ювентус" сделал конкретное предложение Зидану.

Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры.

Скандал в Серии А: известный футболист попал в ДТП, скрываясь пьяным от полиции.

Ривалдо назвал единственного игрока, который сможет заменить Месси в "Барселоне".

Официально: "Барселона" продлила контракт с Жорди Альбой.

Лучший тренер в мире возвращается в "Реал": Перес поприветствовал Зидана.

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