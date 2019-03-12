Главные новости дня: 11 марта
Сегодня, 11 марта, в мире футбола произошло много интересных событий. Самым ярким из них стало то, что Зидан возглавил "Реал". На презентацию он пришел в интересном образе.
Президент "Реала" сказал, что в клуб вернулся "лучший тренер в мире".
В 27-м туре чемпионата Италии "Рома" обыграла "Эмполи" в первом матче под руководством Раньери.
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РОМА" - "ЭМПОЛИ" - 2:1.
Черчесов огласил заявку сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном.
"Ювентус" сделал конкретное предложение Зидану.
Ван Гал объявил о завершении тренерской карьеры.
Скандал в Серии А: известный футболист попал в ДТП, скрываясь пьяным от полиции.
Ривалдо назвал единственного игрока, который сможет заменить Месси в "Барселоне".
Официально: "Барселона" продлила контракт с Жорди Альбой.
Лучший тренер в мире возвращается в "Реал": Перес поприветствовал Зидана.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Замалек
|21
|52
|2
|Аль-Ахли
|22
|51
|3
|Asyouty Sport
|24
|48
|4
|Миср Эль-Макаша
|26
|39
|5
|Эль-Масри
|24
|38
|6
|Аль-Мокавлун Аль-Араб
|24
|34
|7
|Эль-Энтаг Эль-Харби
|25
|31
|8
|Эль-Гунах
|24
|29
|9
|Эль-Гейш
|26
|28
|10
|Эль-Иттихад
|24
|28
|11
|Харас Эль-Ходуд
|25
|28
|12
|Исмаили
|20
|28
|13
|Вади дегла
|26
|27
|14
|Петроджет
|26
|25
|15
|Семуха
|23
|25
|16
|Эль-Даклиех
|26
|24
|17
|Nojom El Mostabel
|25
|22
|18
|ЕНППИ
|25
|22