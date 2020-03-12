Главные новости дня: 11 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 марта.

"Атлетико" в дополнительное время вырвал победу над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

ПСЖ выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги Чемпионов.

Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург".

УЕФА отменил матчи Лиги Европы с участием испанских и итальянских клубов.

Матчи Серии А остановлены из-за коронавируса.

Стал известен календарь РПЛ до конца сезона.

Несколько игроков "Арсенала" помещены в карантин. Матч с "Манчестер Сити" отменен.

"Зенит" отказал "Локомотиву" и тульскому "Арсеналу" в аренде Кокорина.

"Локомотив" может заменить Семина на сербского тренера.

У защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани выявили коронавирус.

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