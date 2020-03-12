Главные новости дня: 11 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 марта.
"Атлетико" в дополнительное время вырвал победу над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
ПСЖ выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги Чемпионов.
Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург".
УЕФА отменил матчи Лиги Европы с участием испанских и итальянских клубов.
Матчи Серии А остановлены из-за коронавируса.
Стал известен календарь РПЛ до конца сезона.
Несколько игроков "Арсенала" помещены в карантин. Матч с "Манчестер Сити" отменен.
"Зенит" отказал "Локомотиву" и тульскому "Арсеналу" в аренде Кокорина.
"Локомотив" может заменить Семина на сербского тренера.
У защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани выявили коронавирус.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 11 марта
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1
У защитника "Ювентуса" Ругани выявили коронавирус
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1
"Атлетико" в дополнительное время вырвал победу над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
"Сочи" выложил фото из раздевалки после разгромной победы над "Оренбургом"
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Кокорин обошел Промеса по забитым голам в РПЛ
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1
ПСЖ выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги Чемпионов
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Кокорин: "Зенит" забил ноль голов, а я три? Они чемпионы, им можно"
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Четыре топ-лиги Европы официально попросят о переносе Евро-2020
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Фанаты ПСЖ и "Боруссии" поддерживают команды возле стадиона
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Ди Мария - лидер топ-5 лиг Европы по голевым передачам в этом сезоне
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Рой Кин дал совет "Манчестер Юнайтед" по усилению атаки
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Киевское "Динамо" с трудом пробилось в полуфинал Кубка Украины
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Футболисты АПЛ могут потребовать приостановки чемпионата
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Александр Глеб завершил карьеру
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ПСЖ и "Боруссия" определились со стартовыми составами на матч ЛЧ
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"Ливерпуль" и "Атлетико" назвали стартовые составы на матч ЛЧ
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Менхенгладбахская "Боруссия" переиграла "Кельн" в матче Бундеслиги
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"Интер" и "Хетафе" могут определить четвертьфиналиста в одном матче на нейтральном поле
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Агент Буффона проявлял интерес к Алексею Миранчуку
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Стал известен календарь РПЛ до конца сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18