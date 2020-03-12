Главные новости дня: 11 марта

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Главные новости дня: 11 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 марта.

"Атлетико" в дополнительное время вырвал победу над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

ПСЖ выбил дортмундскую "Боруссию" из Лиги Чемпионов.

Дубль Кокорина помог "Сочи" разгромить "Оренбург".

УЕФА отменил матчи Лиги Европы с участием испанских и итальянских клубов.

Матчи Серии А остановлены из-за коронавируса.

Стал известен календарь РПЛ до конца сезона.

Несколько игроков "Арсенала" помещены в карантин. Матч с "Манчестер Сити" отменен.

"Зенит" отказал "Локомотиву" и тульскому "Арсеналу" в аренде Кокорина.

"Локомотив" может заменить Семина на сербского тренера.

У защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани выявили коронавирус.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Атлетико" в дополнительное время вырвал победу над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Атлетико" в дополнительное время вырвал победу над "Ливерпулем" и вышел в 1/4 финала Лиги Чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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