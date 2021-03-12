Главные новости дня: 11 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 марта.
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Милан", "Вильярреал" победил киевское "Динамо", "Рома" разгромила "Шахтер". Результаты всех матчей доступны по ссылке.
"Ювентус" готов продать португальского нападающего Криштиану Роналду и определился с ценой на него. Подписать форварда может ПСЖ, хотя год назад парижане отказались от трансфера Криштиану.
Капитан "Барселоны" Лионель Месси собирается стать игроком "Интера Майами".
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о гипотетическом переходе в королевский клуб аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет, чтобы каталонский клуб подписал голландского нападающего "Лион" Мемфиса Депая, а не аргентинского форварда "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.
Сестра Роналду поругалась с сотрудником "Порту", который оскорбил Криштиану.
Хавбек "Рубина" Хвича Кварацхелия может перейти в "Милан" или "Ювентус".
Журналист Василий Уткин ярко высказался об огромных премиальных тренерскому штабу сборной России за контрольные матчи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18