Главные новости дня: 11 мая

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Главные новости дня: 11 мая

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 мая.

"Тамбов" и "Сочи" досрочно вышли в РПЛ, а "Енисей" вылетел в ФНЛ.

Дзюба участвовал в церемонии нанесения гравировки на кубок чемпионов России.

В чемпионате Германии "Бавария" не смогла обыграть "Лейпциг" и потеряла шансы досрочно оформи чемпионство, а дортмундская "Боруссия" переиграла "Фортуну".

Также "Ганновер" и "Нюрнберг" вылетели во вторую бундеслигу.

В чемпионате Италии "Аталанта" обыграла "Дженоа" и поднялась на третье место в Серии А. Видеообзор этого матча"Лацио" в гостевом матче обыграл "Кальяри". Видеообзор этого матча.

В чемпионате Франции Неймар помог ПСЖ обыграть "Анже".

Месси сбрил бороду после разгромного поражения "Барселоны" в матче с "Ливерпулем".

Бердыев - самый высокооплачиваемый тренер РПЛ, чемпион России Семак - на пятом месте.

Салах - лучший игрок "Ливерпуля" в апреле.

"Барселона" включилась в борьбу за Погба.

Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ.

"Манчестер Юнайтед" прошлым летом отказался от трансфера де Лигта из-за его склонности к полноте.

"Ливерпуль" опубликовал видеоролик, посвящённый камбэку в противостоянии с "Барселоной".

В раздевалке "Барселоны" недовольны особым отношением Вальверде к Месси, Пике и Суаресу.

Появились фотографии гостевой формы "Зенита" на следующий сезон.

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 35 89
2 Наполи Наполи 35 73
3 Аталанта Аталанта 36 65
4 Интер Милан Интер Милан 35 63
5 Милан Милан 36 62
6 Рома Рома 35 59
7 Лацио Лацио 36 58
8 Торино Торино 35 57
9 Сампдория Сампдория 35 49
10 Сассуоло Сассуоло 35 42
11 СПАЛ СПАЛ 35 42
12 Кальяри Кальяри 36 40
13 Фиорентина Фиорентина 36 40
14 Парма Парма 35 38
15 Болонья Болонья 35 37
16 Дженоа Дженоа 36 36
17 Удинезе Удинезе 35 34
18 Эмполи Эмполи 35 32
19 Фрозиноне Фрозиноне 35 24
20 Кьево Кьево 35 15
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