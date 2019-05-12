Главные новости дня: 11 мая

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 мая.

"Тамбов" и "Сочи" досрочно вышли в РПЛ, а "Енисей" вылетел в ФНЛ.

Дзюба участвовал в церемонии нанесения гравировки на кубок чемпионов России.

В чемпионате Германии "Бавария" не смогла обыграть "Лейпциг" и потеряла шансы досрочно оформи чемпионство, а дортмундская "Боруссия" переиграла "Фортуну".

Также "Ганновер" и "Нюрнберг" вылетели во вторую бундеслигу.

В чемпионате Италии "Аталанта" обыграла "Дженоа" и поднялась на третье место в Серии А. Видеообзор этого матча. "Лацио" в гостевом матче обыграл "Кальяри". Видеообзор этого матча.

В чемпионате Франции Неймар помог ПСЖ обыграть "Анже".

Месси сбрил бороду после разгромного поражения "Барселоны" в матче с "Ливерпулем".

Бердыев - самый высокооплачиваемый тренер РПЛ, чемпион России Семак - на пятом месте.

Салах - лучший игрок "Ливерпуля" в апреле.

"Барселона" включилась в борьбу за Погба.

Моуринью хотел возглавить "Ювентус", но получил отказ.

"Манчестер Юнайтед" прошлым летом отказался от трансфера де Лигта из-за его склонности к полноте.

"Ливерпуль" опубликовал видеоролик, посвящённый камбэку в противостоянии с "Барселоной".

В раздевалке "Барселоны" недовольны особым отношением Вальверде к Месси, Пике и Суаресу.

Появились фотографии гостевой формы "Зенита" на следующий сезон.

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