Главные новости дня: 11 мая

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Главные новости дня: 11 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 11 мая.

Сотрудницу РФС ​Полину Юмашеву ограбили на 50 миллионов рублей.

Защитник ПСЖ Лайвин Курзава имеет предложения от пяти клубов.

В АПЛ определили предварительную дату возобновления сезона.

"Атлетико" хочет совершить обмен полузащитниками с "Ливерпулем".

"Барселона" собирается вернуть своего бывшего игрока за 15 миллионов евро.

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич отказал двум топ-клубам ради "Барселоны".

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун рассказал о самочувствии своего брата Леонида Федуна, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

В "Ахмате" провели беседу с главным тренером Игорем Шалимовым, который назвал россиян дармоедами.

Полузащитника "Сочи" Жанелли Имбула обвинили в том, что он украл автомобиль во Франции.

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович едва не погиб в результате падения со стены дома.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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