Главные новости дня: 11 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости понедельника, 11 мая.

Сотрудницу РФС ​Полину Юмашеву ограбили на 50 миллионов рублей.

Защитник ПСЖ Лайвин Курзава имеет предложения от пяти клубов.

В АПЛ определили предварительную дату возобновления сезона.

"Атлетико" хочет совершить обмен полузащитниками с "Ливерпулем".

"Барселона" собирается вернуть своего бывшего игрока за 15 миллионов евро.

Полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич отказал двум топ-клубам ради "Барселоны".

Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун рассказал о самочувствии своего брата Леонида Федуна, который был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

В "Ахмате" провели беседу с главным тренером Игорем Шалимовым, который назвал россиян дармоедами.

Полузащитника "Сочи" Жанелли Имбула обвинили в том, что он украл автомобиль во Франции.

Нападающий мадридского "Реала" Лука Йович едва не погиб в результате падения со стены дома.

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