Главные новости дня: 11 мая

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 11 мая.

Чемпионом Англии в сезоне-2020/2021 стал "Манчестер Сити".

"Барселона" упустила победу в матче Ла Лиги с "Леванте".

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт на Евро-2020 будет представлять сборную Испании.

Лиссабонский "Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые за последние 19 лет.

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Лестеру".

Наставник "Барселоны" Рональд Куман может быть уволен по окончании сезона.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может принять участие в футбольном турнире Олимпиады в Токио.

"Барселона" и "Ювентус" обсуждают новый обмен полузащитниками.

Легенда "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон покинет туринский клуб по окончании сезона.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с расширенным составом команды для участия в финальном турнире Евро-2020.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru