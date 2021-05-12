Главные новости дня: 11 мая
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 11 мая.
Чемпионом Англии в сезоне-2020/2021 стал "Манчестер Сити".
"Барселона" упустила победу в матче Ла Лиги с "Леванте".
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт на Евро-2020 будет представлять сборную Испании.
Лиссабонский "Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые за последние 19 лет.
В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Лестеру".
Наставник "Барселоны" Рональд Куман может быть уволен по окончании сезона.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может принять участие в футбольном турнире Олимпиады в Токио.
"Барселона" и "Ювентус" обсуждают новый обмен полузащитниками.
Легенда "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон покинет туринский клуб по окончании сезона.
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с расширенным составом команды для участия в финальном турнире Евро-2020.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 11 мая
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Гус Тиль может перейти из "Спартака" в голландский топ-клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18