Главные новости дня: 11 мая

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Главные новости дня: 11 мая

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 11 мая.

Чемпионом Англии в сезоне-2020/2021 стал "Манчестер Сити".

"Барселона" упустила победу в матче Ла Лиги с "Леванте".

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Ляпорт на Евро-2020 будет представлять сборную Испании.

Лиссабонский "Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые за последние 19 лет.

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Лестеру".

Наставник "Барселоны" Рональд Куман может быть уволен по окончании сезона.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе может принять участие в футбольном турнире Олимпиады в Токио.

"Барселона" и "Ювентус" обсуждают новый обмен полузащитниками.

Легенда "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон покинет туринский клуб по окончании сезона.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с расширенным составом команды для участия в финальном турнире Евро-2020.

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"Барселона" упустила победу над "Леванте", выигрывая с разницей в два мяча

"Барселона" упустила победу над "Леванте", выигрывая с разницей в два мяча

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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