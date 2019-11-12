Главные новости дня: 11 ноября

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Главные новости дня: 11 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 ноября.

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену.

Владелец "Спартака" Леонид Федун оценил работу главного тренера Доменико Тедеско.

СМИ назвали размер зарплаты российского главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.

В Суперкубке Испании состоялась жеребьевка полуфинальных пар.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который уехал со стадиона, не дождавшись окончания матча с "Миланом", подвергся критике со стороны бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло, а также экс-форварда "Барселоны" Гари Линекера.

РФС поставил ультиматум главе судейского корпуса Александру Егорову.

Нападающий ПСЖ Неймар, возможно, закрутил роман с испанской моделью.

"Арсенал" поставил условие главному тренеру команды Унаи Эмери.

Также условия ставит и "Наполи". Неаполитанцы думают об увольнении Карло Анчелотти.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Федун оценил работу Тедеско после первых матчей в "Спартаке"

Федун оценил работу Тедеско после первых матчей в "Спартаке"

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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