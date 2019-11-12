Главные новости дня: 11 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 ноября.

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подал в суд на свою бывшую жену.

Владелец "Спартака" Леонид Федун оценил работу главного тренера Доменико Тедеско.

СМИ назвали размер зарплаты российского главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого.

В Суперкубке Испании состоялась жеребьевка полуфинальных пар.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду, который уехал со стадиона, не дождавшись окончания матча с "Миланом", подвергся критике со стороны бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло, а также экс-форварда "Барселоны" Гари Линекера.

РФС поставил ультиматум главе судейского корпуса Александру Егорову.

Нападающий ПСЖ Неймар, возможно, закрутил роман с испанской моделью.

"Арсенал" поставил условие главному тренеру команды Унаи Эмери.

Также условия ставит и "Наполи". Неаполитанцы думают об увольнении Карло Анчелотти.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru