Главные новости дня: 11 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 ноября.

В Европе состоялись товарищеские матчи с участием грандов. Португалия не оставила шансов Андорре, Франция неожиданно проиграла Финляндии, Италия разгромила Эстонию, Германия победила Чехию, Украина проиграла Польше, Нидерланды и Испания сыграли вничью. Все результаты дня можно посмотреть здесь.

"Пари Сен-Жермен" ведет переговоры о переходе аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с клубом, так как хочет перейти в мадридский "Реал".

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

"Ювентус" следующим летом может предложить ПСЖ обменять Криштиану Роналду на Неймара.

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал, чего ожидать от клуба в зимнее трансферное окно.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов вызван в сборную России.

Рэпер Куба Грабовски подарил нападающему "Баварии" Роберту Левандовски "Золотой мяч" из Lego.

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев оскорбил журналиста Василия Уткина в ответ на шутку. Уткин после этого ответил обидчику.

Мадридский "Реал" намерен купить Эрлинга Холанда и Эдуардо Камавинга в зимнее трансферное окно.

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