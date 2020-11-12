Главные новости дня: 11 ноября

Теги лионель мессикриштиану роналдукилиан мбаппефранциявасилий уткин

Главные новости дня: 11 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 ноября.

В Европе состоялись товарищеские матчи с участием грандов. Португалия не оставила шансов Андорре, Франция неожиданно проиграла Финляндии, Италия разгромила Эстонию, Германия победила Чехию, Украина проиграла Польше, Нидерланды и Испания сыграли вничью. Все результаты дня можно посмотреть здесь.

"Пари Сен-Жермен" ведет переговоры о переходе аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе не собирается продлевать контракт с клубом, так как хочет перейти в мадридский "Реал".

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в "Манчестер Юнайтед".

"Ювентус" следующим летом может предложить ПСЖ обменять Криштиану Роналду на Неймара.

Наставник "Барселоны" Рональд Куман рассказал, чего ожидать от клуба в зимнее трансферное окно.

Нападающий ЦСКА Федор Чалов вызван в сборную России.

Рэпер Куба Грабовски подарил нападающему "Баварии" Роберту Левандовски "Золотой мяч" из Lego.

Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев оскорбил журналиста Василия Уткина в ответ на шутку. Уткин после этого ответил обидчику.

Мадридский "Реал" намерен купить Эрлинга Холанда и Эдуардо Камавинга в зимнее трансферное окно.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Семь голов Португалии, крупная победа Италии и позор Франции: все результаты товарищеских матчей 11 ноября

Семь голов Португалии, крупная победа Италии и позор Франции: все результаты товарищеских матчей 11 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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