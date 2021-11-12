Главные новости дня: 11 ноября

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Главные новости дня: 11 ноябряФото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 ноября.

Россия разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022.

Со всеми результатами отбора ЧМ-2022 четверга можно ознакомиться здесь.

УЕФА отреагировал на требования "Галатасарая" пересмотреть результат матча с "Локомотивом".

Стивен Джеррард - новый главный тренер "Астон Виллы".

Арустамян дал инсайд о будущем Сердара Азмуна.

Руй Витория близок к уходу с поста главного тренера "Спартака".

"Реал" может подписать Килиана Мбаппе уже в январе.

Стало известно, сколько денег сможет потратить "Барселона" на усиления в январе.

"РБ Лейпциг" согласился продать Дани Ольмо.

"Спартак" решил расстаться с Георгием Мелкадзе.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Разгромные победы России, Хорватии и Германии, осечки Португалии и Швеции: все результаты отбора ЧМ-2022 11 ноября

Разгромные победы России, Хорватии и Германии, осечки Португалии и Швеции: все результаты отбора ЧМ-2022 11 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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