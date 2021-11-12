Главные новости дня: 11 ноября
Фото: твиттер сборной России
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 ноября.
Россия разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022.
Со всеми результатами отбора ЧМ-2022 четверга можно ознакомиться здесь.
УЕФА отреагировал на требования "Галатасарая" пересмотреть результат матча с "Локомотивом".
Стивен Джеррард - новый главный тренер "Астон Виллы".
Арустамян дал инсайд о будущем Сердара Азмуна.
Руй Витория близок к уходу с поста главного тренера "Спартака".
"Реал" может подписать Килиана Мбаппе уже в январе.
Стало известно, сколько денег сможет потратить "Барселона" на усиления в январе.
"РБ Лейпциг" согласился продать Дани Ольмо.
"Спартак" решил расстаться с Георгием Мелкадзе.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18