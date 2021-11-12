Главные новости дня: 11 ноября

Фото: твиттер сборной России

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 11 ноября.

Россия разгромила Кипр в матче отбора ЧМ-2022.

Со всеми результатами отбора ЧМ-2022 четверга можно ознакомиться здесь.

УЕФА отреагировал на требования "Галатасарая" пересмотреть результат матча с "Локомотивом".

Стивен Джеррард - новый главный тренер "Астон Виллы".

Арустамян дал инсайд о будущем Сердара Азмуна.

Руй Витория близок к уходу с поста главного тренера "Спартака".

"Реал" может подписать Килиана Мбаппе уже в январе.

Стало известно, сколько денег сможет потратить "Барселона" на усиления в январе.

"РБ Лейпциг" согласился продать Дани Ольмо.

"Спартак" решил расстаться с Георгием Мелкадзе.

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