Главные новости дня: 11 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 октября.

Чехия добыла победу над Англией, Черногория и Болгария победителя не выявили.

Украина одержала победу над Литвой, Португалия обыграла Люксембург.

Франция переиграла Исландию, Андорра и Турция минимально обыграли своих соперников.

Молодёжная сборная России едва не проиграла Польше в квалификации Евро-2021.

Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией.

Валерий Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол.

"Динамо" утвердило отставку Дмитрия Хохлова и Романа Орещука.

У Эммануэля Мамманы выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки.

Клаудио Раньери готов возглавить "Сампдорию".

Стали известны новые данные о возможном назначении Доменико Тедеско в "Спартак".

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