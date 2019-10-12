Главные новости дня: 11 октября

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Главные новости дня: 11 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 октября.

Чехия добыла победу над Англией, Черногория и Болгария победителя не выявили.

Украина одержала победу над Литвой, Португалия обыграла Люксембург.

Франция переиграла Исландию, Андорра и Турция минимально обыграли своих соперников.

Молодёжная сборная России едва не проиграла Польше в квалификации Евро-2021.

Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией.

Валерий Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол.

"Динамо" утвердило отставку Дмитрия Хохлова и Романа Орещука.

У Эммануэля Мамманы выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки.

Клаудио Раньери готов возглавить "Сампдорию".

Стали известны новые данные о возможном назначении Доменико Тедеско в "Спартак".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Франция переиграла Исландию, Андорра и Турция минимально обыграли своих соперников

Франция переиграла Исландию, Андорра и Турция минимально обыграли своих соперников

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 8 16
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
4 Лестер Сити Лестер Сити 8 14
5 Челси Челси 8 14
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 14
7 Бернли Бернли 8 12
8 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 8 12
9 Тоттенхэм Тоттенхэм 8 11
10 Борнмут Борнмут 8 11
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 8 10
12 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 7 9
13 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 8 9
15 Астон Вилла Астон Вилла 8 8
16 Саутгемптон Саутгемптон 8 7
17 Эвертон Эвертон 8 7
18 Норвич Сити Норвич Сити 8 6
19 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 7 5
20 Уотфорд Уотфорд 8 3
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