Главные новости дня: 11 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 октября.
Чехия добыла победу над Англией, Черногория и Болгария победителя не выявили.
Украина одержала победу над Литвой, Португалия обыграла Люксембург.
Франция переиграла Исландию, Андорра и Турция минимально обыграли своих соперников.
Молодёжная сборная России едва не проиграла Польше в квалификации Евро-2021.
Ряд игроков сборной России получили повреждения в матче с Шотландией.
Валерий Газзаев сделал заявление о возможном возвращении в футбол.
"Динамо" утвердило отставку Дмитрия Хохлова и Романа Орещука.
У Эммануэля Мамманы выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки.
Клаудио Раньери готов возглавить "Сампдорию".
Стали известны новые данные о возможном назначении Доменико Тедеско в "Спартак".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Лента новостей
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Главные новости дня: 11 октября
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Саутгейт прокомментировал поражение от Чехии
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Джеррард может возглавить турецкий клуб
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Канте не играл против Исландии из-за травмы
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Сборная Англии прервала внушительную беспроигрышную серию в матчах квалификации ЧЕ и ЧМ
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В шорт-лист "Барселоны" попало три форварда
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Франция переиграла Исландию, Андорра и Турция минимально обыграли своих соперников
-
Чехия добыла победу над Англией, Черногория и Болгария победителя не выявили
-
Украина одержала победу над Литвой, Португалия обыграла Люксембург
-
"Зенит" намерен вернуть своего воспитанника из "Ростова"
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Озил предложил свои услуги "Барселоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|8
|16
|3
|Арсенал Лондон
|8
|15
|4
|Лестер Сити
|8
|14
|5
|Челси
|8
|14
|6
|Кристал Пэлас
|8
|14
|7
|Бернли
|8
|12
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|12
|9
|Тоттенхэм
|8
|11
|10
|Борнмут
|8
|11
|11
|Вулверхэмптон
|8
|10
|12
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|13
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|8
|9
|15
|Астон Вилла
|8
|8
|16
|Саутгемптон
|8
|7
|17
|Эвертон
|8
|7
|18
|Норвич Сити
|8
|6
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|8
|3