Главные новости дня: 11 октября

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Главные новости дня: 11 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 октября.

В Европе состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций.

Россия на своем поле не смогла обыграть Турцию.

Франция дома разошлась миром с Португалией.

Англия в родных стенах переиграла Бельгию.

Польша и Италия сыграли вничью.

Все результаты дня можно посмотреть здесь.

Новым главным тренером "Уфы" назначен Рашид Рахимов.

Московский "Спартак" определился с трансферными приоритетами на зиму.

ПСЖ намерен купить Криштиану Роналду.

В Италии назвали самых высокооплачиваемых тренеров.

"Рубин" отказал ЦСКА в трансфере защитника сборной Хорватии.

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, готовит изменения в структуре клуба.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Лига Наций: все результаты 11 октября

Лига Наций: все результаты 11 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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