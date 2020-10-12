Главные новости дня: 11 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 октября.
В Европе состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций.
Россия на своем поле не смогла обыграть Турцию.
Франция дома разошлась миром с Португалией.
Англия в родных стенах переиграла Бельгию.
Польша и Италия сыграли вничью.
Все результаты дня можно посмотреть здесь.
Новым главным тренером "Уфы" назначен Рашид Рахимов.
Московский "Спартак" определился с трансферными приоритетами на зиму.
ПСЖ намерен купить Криштиану Роналду.
В Италии назвали самых высокооплачиваемых тренеров.
"Рубин" отказал ЦСКА в трансфере защитника сборной Хорватии.
Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, готовит изменения в структуре клуба.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 11 октября
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Венгер рассказал о несостоявшемся переходе Роналду в "Арсенал"
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Черчесов назвал причину ничьей в матче Россия - Турция
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Сборная Англии продлила впечатляющую домашнюю серию
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Лига Наций: все результаты 11 октября
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Куман высказался о возможном переходе Депая в "Барселону"
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Польша и Италия не выявили победителя, Дания разгромила Исландию
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Португалия с Роналду не сумела победить Францию в Лиге наций
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Россия упустила победу над Турцией в Лиге наций
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Заболотный опубликовал философский пост, процитировав Шварценеггера
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Уго Льорис вышел на 3-е место по числу матчей за сборную Франции
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"Севилья" намерена продлить контракт с трансферной целью "Манчестер Сити"
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Испания огласила заявку на матч с Украиной
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"Ювентус" сообщил английским клубам цену на Мериха Демирала
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1
"Барселона" примет решение по Дембеле в ближайшее время
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Куман высказался об уходе Суареса из "Барселоны"
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Хорен Байрамян забил первый гол за сборную Армении
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Филиппе Коутиньо рассказал, почему он решил вернуться в "Барселону"
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Эстония упустила победу над Северной Македонией, выигрывая в два мяча
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Нидерланды не смогли добиться победы над Боснией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18