Главные новости дня: 11 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 октября.

В Европе состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги наций.

Россия на своем поле не смогла обыграть Турцию.

Франция дома разошлась миром с Португалией.

Англия в родных стенах переиграла Бельгию.

Польша и Италия сыграли вничью.

Все результаты дня можно посмотреть здесь.

Новым главным тренером "Уфы" назначен Рашид Рахимов.

Московский "Спартак" определился с трансферными приоритетами на зиму.

ПСЖ намерен купить Криштиану Роналду.

В Италии назвали самых высокооплачиваемых тренеров.

"Рубин" отказал ЦСКА в трансфере защитника сборной Хорватии.

Зарема Салихова, жена владельца "Спартака" Леонида Федуна, готовит изменения в структуре клуба.

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