Главные новости дня: 11 октября

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 октября.

Сборная России на выезде одолела Словению в квалификации к ЧМ-2022.

Хорватия потеряла очки в важнейшем матче отбора к ЧМ-2022.

Нидерланды уничтожили Гибралтар в квалификации к чемпионату мира.

Германия уверенно обыграла Северную Македонию в отборе на ЧМ-2022.

Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октября.

Карпин прокомментировал победу над Словенией.

"Валенсия" нашла почти всю сумму на новый стадион.

Источник: Азмун платит жительнице Казани неофициальные алименты.

Блогер пытался купить футболку "Реала" с фамилией Месси. В магазине оригинально решили вопрос (фото).

Бышовец высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России.

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