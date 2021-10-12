Главные новости дня: 11 октября
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 октября.
Сборная России на выезде одолела Словению в квалификации к ЧМ-2022.
Хорватия потеряла очки в важнейшем матче отбора к ЧМ-2022.
Нидерланды уничтожили Гибралтар в квалификации к чемпионату мира.
Германия уверенно обыграла Северную Македонию в отборе на ЧМ-2022.
Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октября.
Карпин прокомментировал победу над Словенией.
"Валенсия" нашла почти всю сумму на новый стадион.
Источник: Азмун платит жительнице Казани неофициальные алименты.
Блогер пытался купить футболку "Реала" с фамилией Месси. В магазине оригинально решили вопрос (фото).
Бышовец высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Карпин прокомментировал победу над Словенией
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Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октября
-
Германия уверенно обыграла Северную Македонию в отборе на ЧМ-2022
-
Нидерланды уничтожили Гибралтар в квалификации к чемпионату мира
-
Хорватия потеряла очки в важнейшем матче отбора к ЧМ-2022
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Главные новости дня: 11 октября
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Семин прокомментировал победу сборной России над Словенией
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Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октября
-
Германия уверенно обыграла Северную Македонию в отборе на ЧМ-2022
-
Нидерланды уничтожили Гибралтар в квалификации к чемпионату мира
-
1
Хорватия потеряла очки в важнейшем матче отбора к ЧМ-2022
-
1
Сборная России на выезде одолела Словению в квалификации к ЧМ-2022
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14