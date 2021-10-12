Главные новости дня: 11 октября

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Главные новости дня: 11 октябряФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 октября.

Сборная России на выезде одолела Словению в квалификации к ЧМ-2022.

Хорватия потеряла очки в важнейшем матче отбора к ЧМ-2022.

Нидерланды уничтожили Гибралтар в квалификации к чемпионату мира.

Германия уверенно обыграла Северную Македонию в отборе на ЧМ-2022.

Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октября.

Карпин прокомментировал победу над Словенией.

"Валенсия" нашла почти всю сумму на новый стадион.

Источник: Азмун платит жительнице Казани неофициальные алименты.

Блогер пытался купить футболку "Реала" с фамилией Месси. В магазине оригинально решили вопрос (фото).

Бышовец высказался о ситуации с Дзюбой в сборной России.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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