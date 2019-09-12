Главные новости дня: 11 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 сентября.
Прощальный матч Венсана Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью.
ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге Европы.
"Локомотив" опубликовал полную заявку для участия в Лиге Чемпионов.
Альберт Селадес - новый главный тренер "Валенсии".
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро.
Филипп Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе.
Суд вынес приговор Арде Турану за нападение на турецкого певца.
СМИ узнали, сколько судьи зарабатывают за работу на матчах РПЛ.
Новый еврокубковый турнир будет называться Лигой конференций.
"Локомотив" выступил с заявлением касательно возможного сноса стадиона.
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"Барселона" возобновит переговоры по Неймару предстоящей зимой
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"Локомотив" выступил с заявлением касательно возможного сноса стадиона
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"Локомотив" рассматривает вариант со сносом своего стадиона
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Официально: Селадес - новый главный тренер "Валенсии"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1