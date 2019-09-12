Главные новости дня: 11 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 сентября.

Прощальный матч Венсана Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью.

ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге Европы.

"Локомотив" опубликовал полную заявку для участия в Лиге Чемпионов.

Альберт Селадес - новый главный тренер "Валенсии".

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро.

Филипп Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе.

Суд вынес приговор Арде Турану за нападение на турецкого певца.

СМИ узнали, сколько судьи зарабатывают за работу на матчах РПЛ.

Новый еврокубковый турнир будет называться Лигой конференций.

"Локомотив" выступил с заявлением касательно возможного сноса стадиона.

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