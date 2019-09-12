Главные новости дня: 11 сентября

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Главные новости дня: 11 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 11 сентября.

Прощальный матч Венсана Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью.

ЦСКА огласил заявку для участия в Лиге Европы.

"Локомотив" опубликовал полную заявку для участия в Лиге Чемпионов.

Альберт Селадес - новый главный тренер "Валенсии".

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификации Евро.

Филипп Сендерос возобновил карьеру во втором швейцарском дивизионе.

Суд вынес приговор Арде Турану за нападение на турецкого певца.  

СМИ узнали, сколько судьи зарабатывают за работу на матчах РПЛ.

Новый еврокубковый турнир будет называться Лигой конференций.

"Локомотив" выступил с заявлением касательно возможного сноса стадиона.

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Прощальный матч Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью

Прощальный матч Компани между "Манчестер Сити" и сборной звезд АПЛ завершился вничью

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
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