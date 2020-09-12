Главные новости дня: 11 сентября

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Главные новости дня: 11 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 сентября.

Киевское "Динамо" потеряло первые очки при Луческу.

"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол.

Леонид Федун подтвердил наличие предложений о продаже трёх игроков "Спартака".

Неймар вылечился от коронавируса.

ПСЖ объявил об аренде защитника "Ромы".

В "Зените" опровергли интерес к Фекиру и Эриксену.

Яка Бийол все-таки перейдет в "Ганновер".

Далером Кузяевым заинтересовался клуб из АПЛ.

"Атлетико" требует за Альваро Морату 150 миллионов евро.

"Зенит" интересуется хавбеком "Удинезе".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Бийол все-таки перейдет в "Ганновер"

Бийол все-таки перейдет в "Ганновер"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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