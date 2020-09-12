Главные новости дня: 11 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 11 сентября.

Киевское "Динамо" потеряло первые очки при Луческу.

"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол.

Леонид Федун подтвердил наличие предложений о продаже трёх игроков "Спартака".

Неймар вылечился от коронавируса.

ПСЖ объявил об аренде защитника "Ромы".

В "Зените" опровергли интерес к Фекиру и Эриксену.

Яка Бийол все-таки перейдет в "Ганновер".

Далером Кузяевым заинтересовался клуб из АПЛ.

"Атлетико" требует за Альваро Морату 150 миллионов евро.

"Зенит" интересуется хавбеком "Удинезе".

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