Главные новости дня: 11 сентября

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Главные новости дня: 11 сентябряФото: твиттер "МЮ"

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 сентября.

"Зенит" победил "Ахмат" в матче РПЛ.

Дубль Камано принёс "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов".

"Спартак" победил "Химки", но пропустил от Глушакова.

Лидер АПЛ "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Кристал Пэлас".

Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ.

"Манчестер Сити" с трудом победил "Лестер" в матче АПЛ.

Дубль Лукаку помог "Челси" разгромить "Астон Виллу".

"Бавария" добыла уверенную победу над "РБ Лейпцигом".

Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом победила "Байер".

"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче Серии А.

ПСЖ без Месси и Неймара разгромил "Клермон".

Сборная Турции осталась без главного тренера.

"Боруссия" и "Барселона" могут совершить громкий обмен с участием Эрлинга Холанда.

Гвардиола отказался от Ансу Фати: названа причина.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
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