Главные новости дня: 11 сентября
Фото: твиттер "МЮ"
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 сентября.
"Зенит" победил "Ахмат" в матче РПЛ.
Дубль Камано принёс "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов".
"Спартак" победил "Химки", но пропустил от Глушакова.
Лидер АПЛ "Тоттенхэм" разгромно проиграл "Кристал Пэлас".
Роналду принес победу "Манчестер Юнайтед" в матче АПЛ.
"Манчестер Сити" с трудом победил "Лестер" в матче АПЛ.
Дубль Лукаку помог "Челси" разгромить "Астон Виллу".
"Бавария" добыла уверенную победу над "РБ Лейпцигом".
Дортмундская "Боруссия" с хоккейным счетом победила "Байер".
"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче Серии А.
ПСЖ без Месси и Неймара разгромил "Клермон".
Сборная Турции осталась без главного тренера.
"Боруссия" и "Барселона" могут совершить громкий обмен с участием Эрлинга Холанда.
Гвардиола отказался от Ансу Фати: названа причина.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18