Главные новости дня: 11 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные события в мире футбола, которые произошли в пятницу, 11 января.

В чемпионате Франции "Лион" сыграл вничью с "Реймсом", "Лилль" добился победы над "Каном".

В чемпионате Испании "Райо Вальекано" победил "Сельту" благодаря хет-трику де Томаса, который арендован у "Реала".

Неймар вновь просится обратно в "Барселону", каталонцы готовы продать Коутиньо ради этого, отец форварда все опровергает.

"Зенит" нацелился на воспитанника "Барселоны" Алекса Грималдо, который выступает за "Бенфику".

"Реал" вступил в борьбу за Калиду Кулибали, которым интересуются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

УЕФА назвала символическую сборную по итогам года, в которую вошли Роналду, Месси, Мбаппе и другие.

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас официально перешел в "Монако".

"Севилья" договорилась о трансфере Мунира Эль-Хаддади из "Барселоны". Осталось пройти только медобследование.

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