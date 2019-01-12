Главные новости дня: 11 января

Теги сеск фабрегасреал мадридбарселоначелси

Главные новости дня: 11 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные события в мире футбола, которые произошли в пятницу, 11 января.

В чемпионате Франции "Лион" сыграл вничью с "Реймсом", "Лилль" добился победы над "Каном".

В чемпионате Испании "Райо Вальекано" победил "Сельту" благодаря хет-трику де Томаса, который арендован у "Реала".

Неймар вновь просится обратно в "Барселону", каталонцы готовы продать Коутиньо ради этого, отец форварда все опровергает.

"Зенит" нацелился на воспитанника "Барселоны" Алекса Грималдо, который выступает за "Бенфику".

"Реал" вступил в борьбу за Калиду Кулибали, которым интересуются "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

УЕФА назвала символическую сборную по итогам года, в которую вошли Роналду, Месси, Мбаппе и другие.

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас официально перешел в "Монако".

"Севилья" договорилась о трансфере Мунира Эль-Хаддади из "Барселоны". Осталось пройти только медобследование.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
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