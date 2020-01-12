Главные новости дня: 11 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 января.

"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Тоттенхэмом".

"Арсенал" потерял очки в матче с "Кристал Пэлас".

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" добыли крупные победы в АПЛ.

"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А.

"Лацио" переиграл "Наполи" в матче Серии А.

Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри".

"Барселона" сделала Хави конкретное предложение.

Защитник "Аякса" Блинд близок к завершению карьеры.

Игроки российского клуба подрабатывают таксистами и грузчиками.

"Интер" согласовал с Кристианом Эриксеном условия контракта.

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