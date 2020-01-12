Главные новости дня: 11 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 января.
"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Тоттенхэмом".
"Арсенал" потерял очки в матче с "Кристал Пэлас".
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" добыли крупные победы в АПЛ.
"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А.
"Лацио" переиграл "Наполи" в матче Серии А.
Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри".
"Барселона" сделала Хави конкретное предложение.
Защитник "Аякса" Блинд близок к завершению карьеры.
Игроки российского клуба подрабатывают таксистами и грузчиками.
"Интер" согласовал с Кристианом Эриксеном условия контракта.
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главное
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"Ливерпуль" стал автором уникального рекорда в топ-5 лигах Европы
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"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Тоттенхэмом"
-
"Барселона" вводит новые жесткие правила для игроков
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" добыли крупные победы в АПЛ, "Лестер" проиграл "Саутгемптону"
-
Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"
Лента новостей
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"Атлетик" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании
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1
Главные новости дня: 11 января
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1
Моуринью: "Ливерпулю" повезло"
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"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А
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2
"Ливерпуль" имеет внушительную беспроигрышную серию в АПЛ
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Хави прокомментировал интерес со стороны "Барселоны"
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"Ницца" поделила очки с "Анжером" и другие результаты 20-го тура Лиги 1
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2
"Ливерпуль" стал автором уникального рекорда в топ-5 лигах Европы
-
"Крылья Советов" интересуются защитником "Локомотива"
-
Футболисты "Реала" пошутили над Бэйлом
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2
"Аякс" объявил о возвращении Бабеля
-
"Интер" согласовал с Эриксеном условия контракта
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3
"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Тоттенхэмом"
-
"Бетис" и "Леганес" вышли в 1/16 финала Кубка Испании
-
"Лацио" переиграл "Наполи" в матче Серии А
-
"Барселона" вводит новые жесткие правила для игроков
-
"Лион" на выезде одолел "Бордо"
-
2
"Нюрнберг" разгромил "Баварию" в товарищеском матче
-
"Аль-Садд" высказался об интересе "Барселоны" к Хави
-
"Ливерпуль" готов включить Кариуса в сделку по Чакыру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|21
|61
|2
|Лестер Сити
|22
|45
|3
|Манчестер Сити
|21
|44
|4
|Челси
|22
|39
|5
|Манчестер Юнайтед
|22
|34
|6
|Шеффилд Юнайтед
|22
|32
|7
|Вулверхэмптон
|22
|31
|8
|Тоттенхэм
|22
|30
|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
|22
|28
|11
|Эвертон
|22
|28
|12
|Саутгемптон
|22
|28
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|26
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Астон Вилла
|21
|21
|18
|Борнмут
|21
|20
|19
|Уотфорд
|21
|19
|20
|Норвич Сити
|22
|14