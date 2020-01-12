Главные новости дня: 11 января

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Главные новости дня: 11 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 11 января.

"Ливерпуль" добыл выездную победу над "Тоттенхэмом".

"Арсенал" потерял очки в матче с "Кристал Пэлас".

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" добыли крупные победы в АПЛ.

"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А.

"Лацио" переиграл "Наполи" в матче Серии А.

Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри".

"Барселона" сделала Хави конкретное предложение.

Защитник "Аякса" Блинд близок к завершению карьеры.

Игроки российского клуба подрабатывают таксистами и грузчиками.

"Интер" согласовал с Кристианом Эриксеном условия контракта.

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Комментарии

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yermenko

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"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А

"Интер" сыграл вничью с "Аталантой" в матче Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
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