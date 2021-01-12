Главные новости дня: 11 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 января.

Левандовски повторил достижение Герда Мюллера 52-летней давности.

Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков мира не старше 21 года.

Роналду покорился очередной рекорд.

РФС ведёт переговоры о первоочерёдной вакцинации игроков сборной России от коронавируса.

Всего раз Месси начинал год более результативно, чем в 2021-м.

Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус".

Ольга Смородская отказалась от участия в выборах президента ФНЛ.

Сербский защитник "Сочи" хочет играть за сборную России.

Месси - лучший плеймейкер прошедшего десятилетия по версии IFFHS.

Оуэн посоветовал "Манчестер Юнайтед" купить Холанда.

"Локомотив" не планирует зимой увольнять Николича.

"Ювентус" теряет Пауло Дибалу.

Неймар восстановился после травмы.

Геннадию Орлову не нравятся фото жен футболистов в купальниках.

Витселя прооперировали, будет восстанавливаться полгода.

Стали известны пары 1/16 финала Кубка Англии.

Все результаты 17-го тура Серии А и 18-го тура Ла Лиги.