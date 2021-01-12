Главные новости дня: 11 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 11 января.
Левандовски повторил достижение Герда Мюллера 52-летней давности.
Transfermarkt опубликовал сборную самых дорогих игроков мира не старше 21 года.
Роналду покорился очередной рекорд.
РФС ведёт переговоры о первоочерёдной вакцинации игроков сборной России от коронавируса.
Всего раз Месси начинал год более результативно, чем в 2021-м.
Результативность "Реала" упала на треть после ухода Роналду в "Ювентус".
Ольга Смородская отказалась от участия в выборах президента ФНЛ.
Сербский защитник "Сочи" хочет играть за сборную России.
Месси - лучший плеймейкер прошедшего десятилетия по версии IFFHS.
Оуэн посоветовал "Манчестер Юнайтед" купить Холанда.
"Локомотив" не планирует зимой увольнять Николича.
"Ювентус" теряет Пауло Дибалу.
Неймар восстановился после травмы.
Геннадию Орлову не нравятся фото жен футболистов в купальниках.
Витселя прооперировали, будет восстанавливаться полгода.
Стали известны пары 1/16 финала Кубка Англии.
Все результаты 17-го тура Серии А и 18-го тура Ла Лиги.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 января
-
Вратарь сборной Сербии летом бесплатно перейдет в "Севилью"
-
Нужное число подписей для выборов смогли собрать только четыре кандидата в президенты "Барселоны"
-
Бывший игрок "Зенита" Халк показал фото из отпуска
-
Холодные нули в Памплоне, "Барса" громит "Гранаду": все результаты 18-го тура Ла Лиги
-
Боевая ничья в Риме, "Аталанта" Миранчука громит соперников: все результаты 17-го тура Серии А
-
Журналист Джанлуиджи Лонгари: ЦСКА подпишет хавбека "Ниццы" Данило
-
Уле Гуннар Сульшер: "Пока рано радоваться тому, что мы у вершины таблицы АПЛ"
-
Работник автомойки разбил "Феррари" голкипера "Дженоа"
-
Яя Туре планирует стать тренером
-
Месут Озил назвал лучшего защитника мира в его поколении
-
РПЛ не даст судить вторую часть чемпионата двум арбитрам
-
1
Лапорта рассказал о важности Месси для "Барселоны"
-
Стали известны пары 1/16 финала Кубка Англии
-
Озил составил дрим-тим из игроков "Арсенала" с 2013 года
-
Витселя прооперировали, будет восстанавливаться полгода
-
Геннадию Орлову не нравятся фото жен футболистов в купальниках
-
По результатам тестирования в АПЛ выявлено 36 случаев коронавируса
-
Ловрен на отдыхе покатался с горы в детских санках (видео)
-
1
Вальдано о Рамосе: "Не нужно уходить из "Реала". Роналду так потерял "Золотой мяч"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18