Главные новости дня: 11 января
Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 11 января.
"Барселона" зарегистрировала в Ла Лиге полузащитника Феррана Торреса.
Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Пари Сен-Жермен".
Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Италии. Все результаты тура.
Состоялись три матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Все результаты дня.
Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов продолжил судебную тяжбу со "Спартаком".
Новым главным тренером "Краснодара" может стать Даниэль Фарке.
Московское "Динамо" анонсировало переход форвард сборной России Федора Смолова из "Локомотива".
"Зенит" сообщил "Ювентусу", за какую сумму готов продать форварда Сердара Азмуна.
Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко опубликовал провокационные фотографии.
Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе талантливого итальянца.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18