Главные новости дня: 11 января

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Главные новости дня: 11 января

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 11 января.

"Барселона" зарегистрировала в Ла Лиге полузащитника Феррана Торреса.

Португальский форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в "Пари Сен-Жермен".

Состоялись матчи 21-го тура чемпионата Италии. Все результаты тура.

Состоялись три матча 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций. Все результаты дня.

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов продолжил судебную тяжбу со "Спартаком".

Новым главным тренером "Краснодара" может стать Даниэль Фарке.

Московское "Динамо" анонсировало переход форвард сборной России Федора Смолова из "Локомотива".

"Зенит" сообщил "Ювентусу", за какую сумму готов продать форварда Сердара Азмуна.

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко опубликовал провокационные фотографии.

Дортмундская "Боруссия" объявила о переходе талантливого итальянца.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Феерии "Ювентуса" и "Милана", очередная победа "Интера": все результаты 21-го тура чемпионата Италии

Феерии "Ювентуса" и "Милана", очередная победа "Интера": все результаты 21-го тура чемпионата Италии

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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