Главные новости дня: 12 апреля

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Главные новости дня: 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

Уткин жёстко высказался о ситуации с Гулиевым.

Стало известно, как "Спартак" накажет Гулиева за инцидент с избиением американца.

УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде. А в Москве отказались согласовывать митинг в поддержку Кокорина и Мамаева.

В Москве сгорел автомобиль тренера "Локомотива".

В "Интере" возникли разногласия по поводу нового тренера.

Чех, Алонсо, Рэмзи вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы.

Почему житель Питера - петух? В сети появилась аудиозапись "разговора" Кокорина и Мамаева с Соловчуком.

Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал.

Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски.

Умер легендарный игрок "Ливерпуля".

Сразу пять топ-игроков "Ювентуса" пропустят матч со СПАЛом.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
3 Челси Челси 33 66
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон Эвертон 33 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 33 42
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 33 39
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
14 Борнмут Борнмут 33 38
15 Бернли Бернли 33 36
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
17 Саутгемптон Саутгемптон 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 33 14
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