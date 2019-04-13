Главные новости дня: 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

Уткин жёстко высказался о ситуации с Гулиевым.

Стало известно, как "Спартак" накажет Гулиева за инцидент с избиением американца.

УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде. А в Москве отказались согласовывать митинг в поддержку Кокорина и Мамаева.

В Москве сгорел автомобиль тренера "Локомотива".

В "Интере" возникли разногласия по поводу нового тренера.

Чех, Алонсо, Рэмзи вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы.

Почему житель Питера - петух? В сети появилась аудиозапись "разговора" Кокорина и Мамаева с Соловчуком.

Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал.

Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски.

Умер легендарный игрок "Ливерпуля".

Сразу пять топ-игроков "Ювентуса" пропустят матч со СПАЛом.

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