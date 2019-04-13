Главные новости дня: 12 апреля
Сегодня, 12 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.
Уткин жёстко высказался о ситуации с Гулиевым.
Стало известно, как "Спартак" накажет Гулиева за инцидент с избиением американца.
УЕФА назвала лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
Мамаева и Кокорина поместили в стеклянный бокс на суде. А в Москве отказались согласовывать митинг в поддержку Кокорина и Мамаева.
В Москве сгорел автомобиль тренера "Локомотива".
В "Интере" возникли разногласия по поводу нового тренера.
Чех, Алонсо, Рэмзи вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы.
Почему житель Питера - петух? В сети появилась аудиозапись "разговора" Кокорина и Мамаева с Соловчуком.
Месси выпустил коллекцию часов. Он сам их спроектировал.
Стало известно, почему подрались Коман и Левандовски.
Умер легендарный игрок "Ливерпуля".
Сразу пять топ-игроков "Ювентуса" пропустят матч со СПАЛом.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|14
|Борнмут
|33
|38
|15
|Бернли
|33
|36
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14