Главные новости дня: 12 апреля

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Главные новости дня: 12 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 апреля.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал сделку между Россией и странами ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес решил покинуть клуб и определился, где хочет продолжить карьеру.

В чемпионате Италии фанаты еще долго не смогут посещать футбольные матчи.

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, почему вратарь ЦСКА не не перешел в европейский клуб.

У нападающего ПСЖ Неймара может появиться отчим, который моложе него.

"Зенит" составил сборную Юриев в честь Дня космонавтики.

В "Барселоне" приняли важное решение о будущем Антуана Гризманна.

Комментатор Василий Уткин поссорился с пропогандистом Владимиром Соловьевым. Уткин сначала назвал оппонента обезьяной, а затем высказался еще жестче.

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о ссоре с экс-тренером "красно-белых" Массимо Каррерой.

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Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"

Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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