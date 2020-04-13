Главные новости дня: 12 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 апреля.

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал сделку между Россией и странами ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Полузащитник "Реала" Хамес Родригес решил покинуть клуб и определился, где хочет продолжить карьеру.

В чемпионате Италии фанаты еще долго не смогут посещать футбольные матчи.

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, почему вратарь ЦСКА не не перешел в европейский клуб.

У нападающего ПСЖ Неймара может появиться отчим, который моложе него.

"Зенит" составил сборную Юриев в честь Дня космонавтики.

В "Барселоне" приняли важное решение о будущем Антуана Гризманна.

Комментатор Василий Уткин поссорился с пропогандистом Владимиром Соловьевым. Уткин сначала назвал оппонента обезьяной, а затем высказался еще жестче.

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о ссоре с экс-тренером "красно-белых" Массимо Каррерой.

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