Главные новости дня: 12 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 11 апреля.
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал сделку между Россией и странами ОПЕК по сокращению добычи нефти.
Полузащитник "Реала" Хамес Родригес решил покинуть клуб и определился, где хочет продолжить карьеру.
В чемпионате Италии фанаты еще долго не смогут посещать футбольные матчи.
Комментатор Нобель Арустамян рассказал, почему вратарь ЦСКА не не перешел в европейский клуб.
У нападающего ПСЖ Неймара может появиться отчим, который моложе него.
"Зенит" составил сборную Юриев в честь Дня космонавтики.
В "Барселоне" приняли важное решение о будущем Антуана Гризманна.
Комментатор Василий Уткин поссорился с пропогандистом Владимиром Соловьевым. Уткин сначала назвал оппонента обезьяной, а затем высказался еще жестче.
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о ссоре с экс-тренером "красно-белых" Массимо Каррерой.
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главное
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Уткин в грубой форме ответил пропогандисту Соловьеву, который высказался про Киев
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Смолов, возможно, выступал за "Сельту" с туристической визой
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"Барселона" все-таки решила продать Гризманна
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Президент "Брешии" не позволит команде играть в случае возобновления Серии А
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Розыгрыш Серии А может завершиться к 12 июля
Лента новостей
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Главные новости дня: 12 апреля
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2
ESPN составило список самых недооцененных звезд мирового футбола
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Рауль Хименес, которым интересуется "Реал", вспомнил, как он играл за "Атлетико"
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Глушаков рассказал, почему он перешел из "Локомотива" в "Спартак"
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Три испанских клуба поборются за Эктора Бельерина
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Ибрагимович не собирается завершать карьеру
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Алиев в грубой форме сообщил результаты теста на коронавирус
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4
Месси поблагодарил медработников, которые борются с коронавирусом
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Ким Чельстрем рассказал об обстоятельствах перехода из "Спартака" в "Арсенал"
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Глушаков рассказал, как Каррера перевел его в молодежный состав "Спартака"
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Сын Кокорина станцевал и спел популярную песню "По кайфу"
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Александр Кержаков с семьей воссоздали обложку альбома легендарной британской рок-группы
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Алли получил в подарок креативный торт в виде геймпада
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Зидан представил руководству "Реала" новое видение состава команды
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"Нелегко не ходить за булочками". Азар рассказал, как поддерживает форму во время карантина
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Уткин в грубой форме ответил пропогандисту Соловьеву, который высказался про Киев
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Милевский принес брестскому "Динамо" победу над "Ислочью"
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Годин выбирает между двумя клубами АПЛ
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3
Эмерсон заявил о готовности выступать за "Барселону"
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Акинфеев рассказал, как лишился футболки ван дер Сара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18