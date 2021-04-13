Главные новости дня: 12 апреля

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Главные новости дня: 12 апреляФото: Твиттер @SevillaFC
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 12 апреля.

Моуринью установил личный антирекорд.

"Бавария" выбрала основного кандидата на замену Флику.

СМИ узнали, чем Рангник будет заниматься в "Локомотиве".

Ловрен пропустит несколько матчей "Зенита".

Зиеш может уйти из "Челси".

"Спартак" подал жалобу по трем судейским решениям в матче с "Локомотивом".

"Ювентус" и "Интер" поборются за лидера "Лацио".

Алекс Фергюсон назвал худший трансфер "Манчестер Юнайтед" во время его работы с клубом.

Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти.

"Сельта" и "Севилья" сыграли огненный матч с семью голами.

Все результаты 25-го тура РПЛ, 28-го тура Бундеслиги, 30-го тура Ла Лиги, 30-го тура Серии А и 31 тура АПЛ.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Провалы "Ман Сити" и Моуринью, триумфы "Арсенала" и "Челси" и осечка "Лестера": все результаты 31-го тура АПЛ

Провалы "Ман Сити" и Моуринью, триумфы "Арсенала" и "Челси" и осечка "Лестера": все результаты 31-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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