Главные новости дня: 12 апреля

Фото: Твиттер @SevillaFC

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 12 апреля.

Моуринью установил личный антирекорд.

"Бавария" выбрала основного кандидата на замену Флику.

СМИ узнали, чем Рангник будет заниматься в "Локомотиве".

Ловрен пропустит несколько матчей "Зенита".

Зиеш может уйти из "Челси".

"Спартак" подал жалобу по трем судейским решениям в матче с "Локомотивом".

"Ювентус" и "Интер" поборются за лидера "Лацио".

Алекс Фергюсон назвал худший трансфер "Манчестер Юнайтед" во время его работы с клубом.

Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти.

"Сельта" и "Севилья" сыграли огненный матч с семью голами.

Все результаты 25-го тура РПЛ, 28-го тура Бундеслиги, 30-го тура Ла Лиги, 30-го тура Серии А и 31 тура АПЛ.