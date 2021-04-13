Главные новости дня: 12 апреля
Фото: Твиттер @SevillaFC
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 12 апреля.
Моуринью установил личный антирекорд.
"Бавария" выбрала основного кандидата на замену Флику.
СМИ узнали, чем Рангник будет заниматься в "Локомотиве".
Ловрен пропустит несколько матчей "Зенита".
Зиеш может уйти из "Челси".
"Спартак" подал жалобу по трем судейским решениям в матче с "Локомотивом".
"Ювентус" и "Интер" поборются за лидера "Лацио".
Алекс Фергюсон назвал худший трансфер "Манчестер Юнайтед" во время его работы с клубом.
Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти.
"Сельта" и "Севилья" сыграли огненный матч с семью голами.
Все результаты 25-го тура РПЛ, 28-го тура Бундеслиги, 30-го тура Ла Лиги, 30-го тура Серии А и 31 тура АПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Перестрелки" во Флоренции и Специи, триумф "Ювентуса" и легкая победа "Милана": все результаты 30-го тура Серии А
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Триумф "Реала" в "эль-класико", осечка "Атлетико" и "перестрелка" в Виго: все результаты 30-го тура Ла Лиги
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Осечка "Баварии", разгром от "Лейпцига" и волевой триумф "Боруссии": все результаты 28-го тура Бундеслиги
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Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ
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Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти
Лента новостей
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Главные новости дня: 12 апреля
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Провалы "Ман Сити" и Моуринью, триумфы "Арсенала" и "Челси" и осечка "Лестера": все результаты 31-го тура АПЛ
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"Перестрелки" во Флоренции и Специи, триумф "Ювентуса" и легкая победа "Милана": все результаты 30-го тура Серии А
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Триумф "Реала" в "эль-класико", осечка "Атлетико" и "перестрелка" в Виго: все результаты 30-го тура Ла Лиги
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Осечка "Баварии", разгром от "Лейпцига" и волевой триумф "Боруссии": все результаты 28-го тура Бундеслиги
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Консейсау: "Мы приехали решить очень сложную задачу"
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Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18