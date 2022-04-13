Главные новости дня: 12 апреля
Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 апреля.
Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Бавария" неожиданно не смогла победить "Вильярреал" и вылетела из турнира. "Реал" в невероятной борьбе сумел пройти "Челси".
Определились два полуфиналиста Лиги чемпионов.
"Бавария" назвала цену на нападающего Роберта Левандовски.
Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо решил покинуть клуб.
"Арсенал" заинтересован в подписании опорного полузащитника сборной Португалии.
Знаменитый бразильский нападающий Роналдо рассказал о своем переходе из "Барселоны" в "Интер".
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин рассказал, что он принял решение отказаться от употребления алкогольных напитков.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
-
Провал "Баварии", невероятный успех "Реала": результаты Лиги чемпионов 12 апреля
-
"Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов
-
"Бавария" назвала "Барселоне" цену на Левандовски
-
Руководитель "Баварии" высказался о возможном уходе Левандовски
-
Мама мальчика, которому Роналду разбил телефон, раскритиковала "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 12 апреля
-
Определились два полуфиналиста Лиги чемпионов
-
Провал "Баварии", невероятный успех "Реала": результаты Лиги чемпионов 12 апреля
-
"Реал" в фантастическом матче прошел "Челси" в Лиге чемпионов
-
"Вильярреал" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов
-
"Бавария" назвала "Барселоне" цену на Левандовски
-
"Зенит" надолго теряет основного защитника
-
Руководитель "Баварии" высказался о возможном уходе Левандовски
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за вратаря сборной Англии
-
Легенда "Арсенала" раскритиковал Роналду
-
Лапорта высказался о шансах "Барселоны" подписать суперзвезду
-
Василий Уткин рассказал, почему он отказался от алкоголя
-
Названы условия контракта тен Хага с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Мама мальчика, которому Роналду разбил телефон, раскритиковала "Манчестер Юнайтед"
-
Мостовой оценил работу Карпина после возвращения в "Ростов"
-
Роналдо рассказал, почему ушел из "Барселоны"
-
"Арсенал" нацелился на троих игроков "Барселоны"
-
В "Нижнем Новгороде" отреагировали на интерес "Спартака" к Юлдошеву
-
Клопп оценил шансы "Ливерпуля" сделать квадрупл
-
Фердинанд высказался в поддержку Магуйра
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18