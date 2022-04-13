Главные новости дня: 12 апреля

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 апреля.

Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Бавария" неожиданно не смогла победить "Вильярреал" и вылетела из турнира. "Реал" в невероятной борьбе сумел пройти "Челси".

Определились два полуфиналиста Лиги чемпионов.

"Бавария" назвала цену на нападающего Роберта Левандовски.

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо решил покинуть клуб.

"Арсенал" заинтересован в подписании опорного полузащитника сборной Португалии.

Знаменитый бразильский нападающий Роналдо рассказал о своем переходе из "Барселоны" в "Интер".

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин рассказал, что он принял решение отказаться от употребления алкогольных напитков.

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