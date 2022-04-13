Главные новости дня: 12 апреля

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Главные новости дня: 12 апреля

Фото: твиттер "Вильярреала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 апреля.

Состоялись два ответных матча 1/4 финала Лиги чемпионов. "Бавария" неожиданно не смогла победить "Вильярреал" и вылетела из турнира. "Реал" в невероятной борьбе сумел пройти "Челси".

Определились два полуфиналиста Лиги чемпионов.

"Бавария" назвала цену на нападающего Роберта Левандовски.

 Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо решил покинуть клуб.

"Арсенал" заинтересован в подписании опорного полузащитника сборной Португалии.

Знаменитый бразильский нападающий Роналдо рассказал о своем переходе из "Барселоны" в "Интер".

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин рассказал, что он принял решение отказаться от употребления алкогольных напитков.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Определились два полуфиналиста Лиги чемпионов

Определились два полуфиналиста Лиги чемпионов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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