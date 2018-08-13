Главные новости дня: 12 августа

Soccernews.ru подводит итоги 12 августа и выделяет основные новости дня.

Два матча состоялись в чемпионате России.

Чемпион страны "Локомотив" неожиданно проиграл в гостях "Оренбургу".

Отчет о матче "Оренбург" - "Локомотив"

Обзор матча "Оренбург" - "Локомотив"

Во втором матче "Арсенал" одержал волевую победу над "Ахматом".

Отчет о матче "Арсенал" - "Ахмат"

Обзор матча "Арсенал" - "Ахмат"

В чемпионате Англии "Ливерпуль" в первом туре разгромил "Вест Хэм"

Отчет о матче "Ливерпуль" - "Вест Хэм"

Обзор матча "Ливерпуль" - "Вест Хэм"

А в центральном матче дня "Манчестер Сити" на выезде уверенно переиграл "Арсенал"

Отчет о матче "Арсенал" - "Манчестер Сити"

Обзор матча "Арсенал" - "Манчестер Сити"

"Бавария" разгромила "Айнтрахт" в матче аза Суперкубок Германии

Отчет о матче "Айнтрахт" - "Бавария"

Обзор матча "Айнтрахт" - "Бавария"

ПСЖ уверенно победил "Кан" в первом матче чемпионата Франции

Отчет о матче ПСЖ - "Кан"

Обзор матча ПСЖ - "Кан"

"Барселона" стала обладателем Суперкубка Испании, одержав волевую победу над "Севильей", а Месси стал самым титулованным игроков в истории клуба.

Отчет о матче "Севилья" - "Барселона"

Обзор матча "Севилья" - "Барселона"

Из трансферных новостей стоит отметить следующие:

Боатенг, скорее всего, перейдет в ПСЖ. Также парижане согласовали трансфер защитника Керера. Также ПСЖ нужен Дембеле.

"Реал" по-прежнему интересуется Азаром, Милинковичем-Савичем, а также Икарди со Шкриньяром.

Бакайоко переходит в "Милан", а "Барселона" отложила трансфер Погба до зимы.

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